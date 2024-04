Não suportou o seu sucesso? O plano fracassado de Piqué e seu pai para prejudicar Shakira

Shakira está em seu melhor momento após o sucesso de seu novo álbum ‘Las mujeres ya no lloran’ e seu retorno aos palcos, o que tem sido um grande alvoroço por se tratar de uma das cantoras latinas mais queridas e talentosas. No entanto, a colombiana teve que enfrentar vários contratempos nos últimos meses.

ANÚNCIO

A sua separação de Gerard Piqué fez com que ela tocasse no fundo, mas também a colocou de volta entre as mais ouvidas, o que fez com que suas contas bancárias não parassem de crescer, apesar da batalha legal que enfrentou contra a Receita Federal e dos acordos que teve que fazer com o seu ex para poder mudar-se para Miami com seus filhos: Milan e Sasha.

Embora a separação com o ex-jogador de futebol a tenha levado a faturar como nunca, aparentemente, seus sucessos e a fama que recuperou não parecem agradar a Gerard Piqué e seu pai Joan Piqué, que teriam tentado sabotá-la.

Recomendados

A conspiração de Piqué com seu pai contra Shakira

A ruptura entre Shakira e Piqué tem sido uma das mais comentadas ultimamente devido à infidelidade dele com Clara Chía Martí, a quem ele publicamente mostrou pouco tempo depois de anunciarem a separação.

Jordi Martín foi o paparazzi estrela da situação, encarregando-se de perseguir o ex-casal o tempo todo e fornecer detalhes do que estavam passando, por isso agora não hesitou em expor novamente o dono da Kosmos e sua família, especificamente seu pai.

Segundo Martin, Joan Piqué se encarregou de garantir que a diva de 46 anos não pagasse impostos na Espanha, sendo o responsável por administrar as finanças do conglomerado de empresas e possivelmente teria orquestrado a evasão fiscal.

"Um suposto crime em 2018 por ter tributado fora da Espanha, renda que, de acordo com o Ministério Público Espanhol, deveria ter sido tributada aqui (...), o pai de Piqué era o responsável pela contabilidade de todo o conglomerado de empresas, o pai de Piqué foi quem fez Shakira se complicar totalmente."

Para piorar a situação, pai e filho também teriam tentado ofuscar o lançamento de suas músicas ao expor supostas acusações de maus tratos no trabalho por parte de ex-funcionários da artista de Barranquilla, depois que ela lançou a música 'El Jefe', que continha alfinetadas para seu ex-sogro.

Apesar disso, Shakira está brilhando mais do que nunca e agora Piqué se viu envolvido em problemas legais ao ter uma conta bancária da empresa Kosmos bloqueada devido às investigações sobre a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e sua relação com a empresa Kosmos Football SL.

A justiça procura determinar se a empresa catalã cometeu crimes de corrupção nos negócios, administração desleal e branqueamento de capitais.