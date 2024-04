Mike Tyson assusta Jake Paul? Mike Tyson protagoniza uma épica briga de rua em Nova York

Mike Tyson voltará aos ringues em 20 de julho para enfrentar em uma luta de exibição Jake Paul no AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Antes desta luta, o ex-campeão mundial de peso pesado tornou-se tendência nas redes sociais depois de se envolver em uma briga de rua em Nova York.

Tudo aconteceu no bairro de Brownsville, no distrito do Brooklyn, onde Iron Mike deixou muitos transeuntes atônitos, que não hesitaram em gravar o momento.

Por que Tyson brigou?

Esta situação surpreendeu os fãs, já que Tyson trocou socos com Shannon Briggs, que também foi ex-campeão mundial de boxe.

No entanto, tudo se tratou de uma exibição na qual Mike Tyson mostrou ao público as condições físicas em que se encontra antes de sua luta contra o influenciador americano.

É importante mencionar que a luta entre o ex-campeão mundial e Jake Paul gerou grandes expectativas, pois não só marcará o retorno de Tyson, mas também o colocará contra um youtuber que derrotou vários campeões profissionais de boxe.