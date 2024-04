Filha não-binária de Ben Affleck reaparece passeando com seu pai e a filha de JLo

Filha não binária de Ben Affleck reaparece com um visual descontraído passeando com seu pai e a filha de JLo

Fin Affleck reapareceu com seu pai, Ben Affleck, nas ruas da cidade de Los Angeles com um visual descontraído. Fin, que recentemente mudou de gênero, estava com uma aparência natural e radiante.

Com um traje confortável para caminhar pelo bairro, Fin parecia muito feliz com a companhia de seu pai e de um grupo cheio de amigos, entre os quais se destaca a presença de Emme Muñiz, filha de Jennifer Lopez e Marc Anthony.

O que mais chamou a atenção nas imagens foi que Ben Affleck estava caminhando e carregando sacolas da Sally, uma loja de produtos de beleza reconhecida, apesar de o jovem ter se despedido de sua imagem feminina dias atrás.

Seraphina Rose Affleck Garner, nascida como filha de Ben Affleck e Jennifer Garner, optou por dar uma guinada muito importante em sua vida, pois confirmou que se identifica como uma pessoa não binária e revelou seu novo nome em uma emocionante cerimônia familiar.

Com um estilo descontraído, rosto lavado e sem maquiagem, assim foi visto Ben Affleck nas ruas de Los Angeles

É importante lembrar que, quando tinha apenas 13 anos de idade, Seraphina Rose revelou que se identificava como uma pessoa não binária e estava em busca de sua verdadeira identidade. Por isso, dias atrás, a adolescente apareceu com um visual que incluía cabelo curto, rosto lavado, sem brincos, mas usando correntes compridas que combinavam com seu estilo folgado, bermudas cargo e um par de tênis esportivos. Um visual totalmente urbano e muito confortável para realizar suas atividades diárias.