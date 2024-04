Ela raspou a cabeça? Como uma verdadeira guerreira, Kate Middleton decidiu não usar peruca e esta é a sua razão

A vida de Kate Middleton deu uma reviravolta radical após descobrir que tem câncer, deixando para trás sua vida pública e os looks elegantes que costumava exibir para se refugiar em sua casa e sua família.

A princesa de Gales está no meio de seu tratamento de quimioterapia preventiva, situação que a levou, junto com seu marido, o príncipe William, a mudar sua rotina para se concentrar em sua recuperação e no bem-estar de seus filhos: George, Charlotte e Louis.

"O mais importante para nós tem sido dedicar o tempo necessário para explicar tudo a George, Charlotte e Louis de uma maneira que eles entendam, e garantir-lhes que estarei bem", disse a princesa em março ao revelar a notícia.

A razão pela qual Kate Middleton não usará peruca

Desde que Kate Middleton revelou seu diagnóstico, ela não apareceu mais e, embora tenha sido doadora de cabelo por muito tempo, agora preferiu não usar perucas durante seu tratamento.

Foi assim que El Nacional de Cataluña divulgou, explicando que a monarca preferiu lidar com a perda de cabelo com a melhor atitude, demonstrando sua coragem e valentia; e deixando para trás a ideia de ter que parecer sempre perfeita.

A futura rainha da Inglaterra tornou-se um exemplo de inspiração para aqueles que enfrentam esta terrível doença, pois também falou sobre a importância da detecção precoce e do tratamento adequado.

Apesar da onda de boatos e especulações que surgiram após a ausência da princesa, ela tem permanecido fiel aos seus desejos e à proteção de sua família, optando por se afastar de seus compromissos profissionais, embora seu sogro, o Rei Charles III (que sofre da mesma doença), tenha sido visto em várias ocasiões.

Até o momento, não se sabe quando a princesa de Gales fará outra aparição, mas os seguidores da monarquia britânica têm enviado cartas e mensagens desejando-lhe uma rápida recuperação.

Middleton se tornou uma das presenças da realeza mais aceitas no Reino Unido devido ao carisma, comprometimento e lealdade que demonstrou pela coroa desde sua chegada à família real, conseguindo até mesmo superar outros membros.