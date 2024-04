Dona Patroa e Rachid namoram em Renascer: Veja os detalhes do novo casal

Nos próximos capítulos da novela Renascer, Dona Patroa (Camila Morgado) fica encantada por Rachid (Almir Sater) e se joga neste romance. A personagem finalmente cansa de ser humilhada pelo marido e deixa a fazenda decretando o fim do seu casamento.

A reviravolta da mãe de Sandra (Giullia Buscacio) acontece depois que ela descobre que Egídio (Vladimir Brichta) se desentendeu mais uma vez com a filha.

Segundo o GShow, a personagem de Camila Morgado conhece o libanês ao buscar abrigo na residência de Sandra, que foi a antiga casa comandada por Jacutinga (Juliana Paes).

Em Renascer, Dona Patroa (Camila Morgado) se separa de Egídio (Vladimir Brichta) e vai morar na casa das damas (Divulgação/Globo)

Como Sandra descobre que Egídio matou José Venâncio?

A descoberta do último crime de Egídio em Renascer também é outra reviravolta na adaptação de Bruno Luperi. É claro que a it girl do cacau fica revoltada com o coronel.

Rachid é quem conta a notícia bombástica para Sandra durante uma conversa sobre a reabertura da casa das damas. Nela, a personagem de Renascer deixa nas entrelinhas que pode ter se arrependido da ideia de reabrir o bordel de Jacutinga.

“Olha, seu Rachid...eu acho que reabrir a casa das damas valeu mais pela provocação a painho que qualquer coisa.”, afirma a jovem.

Sandra (Giullia Buscacio) descobre que seu pai matou José Venâncio (Rodrigo Simas) em Renascer (Reprodução/Globo)

O libanês pergunta se a filha de Dona Patroa pensa em desistir e ela diz que é preciso pensar um pouco mais: “A gente precisa ter calma para fazer as coisas dentro dos conformes”, responde a personagem de Giullia Buscacio.

Em seguida, Sandra pergunta a Rachid se Egídio foi à sua procura e ele responde que sim, mas que Damião (Xamã) colocou o coronel para correr a pedido de João Pedro (Juan Paiva).

“Ele está muito preocupado com a dona Sandra, mas isso antes do coronel matar o irmão dele”, afirma o libanês.

* As informações sobre os capítulos de Renascer podem ser modificadas em função da edição das novelas da TV Globo.