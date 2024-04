Davi desabafa sobre o que viveu dentro do BBB 24 e cita racismo e rejeição: “Só Deus sabe o que eu passei dentro daquela casa”

Davi desabafa sobre o que viveu dentro do BBB 24 e cita racismo e rejeição: “Não quero ser inimigo de ninguém”

Dez dias após ganhar o BBB 24, Davi Brito finalmente veio a público agradecer aos fãs que estiveram com ele desde o início.

Durante a madrugada desta quinta-feira (25), o baiano utilizou as redes sociais para relembrar como foram os 100 dias de confinamento e apontar tudo que viveu e sentiu dentro do reality.

O jovem de 21 anos chegou inclusive a chorar ao citar episódios de racismo, e outras humilhações, em sua visão. As informações são de ‘Extra’.

Sem apontar uma situação em específico, Davi relembrou os assuntos comentados sobre sua participação no programa.

“Eu sou muito mole. Só tenho que agradecer a cada um de vocês, de coração, por tudo o que vocês fizeram. Só Deus sabe o que eu passei dentro daquela casa. E vocês sabem também. Racismo, humilhação, rejeição…. Todos os processos que eu passei ali dentro não foram fáceis. Tem coisa que vai ficar marcada para o resto da minha vida e só vocês me dão esse apoio. Deus abençoe vocês”, disse Davi, chorando, durante a participação em um canal do Space, do X (Twitter).

O ex-participante também aproveitou o momento para se desculpar pela falta de interação com os fãs que o apoiaram. “Tem sido muita correria, uma agenda intensa de gravações”.

Confira fala:

Davi chorando no space e todo mundo chorando junto 😭😭😭😭 pic.twitter.com/ox06CJGMye — acervo. (@acervodalane) April 25, 2024

Davi quase pediu para desistir

É preciso relembrar que, em determinado momento durante o reality, o campeão pensou em desistir devido à perseguição dos outros participantes. Neste momento, o ex-BBB chegou a desabafar com Isabelle e encontrou apoio na amiga.

“Já estou decidido, tenho certeza. Não dá. Eu não quero ser inimigo de ninguém, não quero isso para minha vida. Por mais que o público esteja falando ‘Davi campeão’, aqui dentro é outra coisa. É sobre aguentar passar esses três meses com essas pessoas. É muito complicado. Se eu continuar aqui, vou ter um treco. Vou ter um desmaio, um AVC, prejudicar minha saúde física. Meu emocional tá abalando minha saúde física. Não posso deixar isso acontecer. Tenho que reconhecer minha fraqueza e é isso”, disse ele na época.