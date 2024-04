‘City Hunter’ chegou à Netflix: sobre o que trata o novo filme de comédia e ação?

Depois de gerar grandes expectativas e uma espera muito longa, a tão desejada adaptação em live-action japonesa do icônico mangá City Hunter finalmente chegou ao Netflix nesta quinta-feira, 25 de abril.

A produção homônima promete conquistar tanto os fãs da bem-sucedida obra de Tsukasa Hōjō quanto novas audiências ao redor do mundo com as aventuras de Ryō Saeba em Shinjuku, Tóquio.

Quer saber do que se trata o filme de ação e comédia antes de assistir ou adicioná-lo à sua lista para ver depois?

Sobre o que é City Hunter, o novo filme da Netflix?

Passada na época atual, City Hunter segue Ryō Saeba, uma espécie de justiceiro, especialista em tiro de precisão e mulherengo incorrigível que limpa as ruas de Shinjuku combatendo o crime organizado.

Embora seja um playboy que luta para manter a calma diante de mulheres bonitas, quando aceita um pedido, ele o cumpre com impressionante pontaria, habilidades atléticas e compostura.

Além disso, embora ele esteja sempre enfrentando as figuras mais desprezíveis que assolam a capital do Japão, o protagonista sereno mas excitável sempre mantém seu carisma e senso de humor.

Cenas de 'City Hunter' (Raita Yabushita/Netflix © 2024)

Nesta ocasião, o detetive particular e seu parceiro, Hideyuki Makimura, aceitam o pedido de encontrar a famosa cosplayer Kurumi após ver a mensagem "XYZ, por favor encontre minha irmã" em um quadro de avisos na saída leste da estação de Shinjuku.

“Ao mesmo tempo, ocorrem misteriosos crimes violentos por todo Shinjuku, deixando a detetive de elite Saeko Nogami, da Polícia Metropolitana de Tóquio, perplexa. Ryo e Makimura trabalham juntos para procurar Kurumi, mas durante a investigação, Makimura morre repentinamente”, diz a sinopse.

Cenas de 'City Hunter' (Raita Yabushita/Netflix © 2024)

"Quando Ryo chega à cena, também encontra a irmã mais nova de Makimura, Kaori. Ela deixa uma mensagem no quadro de avisos pedindo a Ryo que descubra a verdade por trás da morte de seu irmão, mas ele continua evitando-a para evitar que ela se machuque. As coisas mudam quando Kaori localiza Kurumi e a acolhe para protegê-la", continua o texto oficial.

"Ryo e Kaori trabalham disfarçados como segurança para um evento em que Kurumi aparecerá como cosplayer. Ao subir ao palco, Kurumi de repente se torna o centro das atenções, mas o público e a mídia não são os únicos que têm seus olhos nela...", conclui.

Cenas 'City Hunter' (Raita Yabushita/Netflix © 2024)

Sobre o mangá City Hunter

City Hunter é baseado no lendário mangá de mesmo nome de Tsukasa Hōjō. A série em quadrinhos foi publicada na revista antológica Weekly Shōnen Jump de 1985 a 1991. A obra foi um sucesso avassalador dentro e fora do Japão, com mais de 50 milhões de cópias vendidas.

Sua popularidade cresceu e seu nome ficou mais conhecido com o lançamento de uma série de anime. Foram seguidos por cinco filmes animados e adaptações de live-action em Hong Kong, Coreia do Sul e França. O filme da Netflix é o primeiro de ação real feito em seu país de origem.

Cenas de 'City Hunter' (Raita Yabushita/Netflix © 2024)

Quem são os atores em City Hunter?

Na adaptação live-action feita no Japão do lendário City Hunter, o inabalável, bobo e galanteador Ryō Saeba é interpretado pelo ator Ryohei Suzuki, que é um grande fã do mangá e anime.

A atriz Misato Morita interpreta a heroína Kaori Makimura. Enquanto isso, Masanobu Ando dá vida a Hideyuki Makimura, o parceiro de Ryo. Fumino Kimura completa o elenco principal como Saeko Nogami, uma bela detetive que tem um relacionamento complexo com Ryo.

Cenas de 'City Hunter' (Raita Yabushita/Netflix © 2024)

Mais detalhes do filme City Hunter

A direção do filme foi feita por Yūichi Satō. Enquanto isso, Takashi Tanimoto dirigiu as cenas de ação. Tatsurō Mishima escreveu o roteiro. Além disso, além da Netflix, Horipro e Office Shirous também são produtoras do filme sobre a história de origem de City Hunter.