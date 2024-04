As 5 melhores séries de TV lançadas em 2024, de acordo com os especialistas

Se você tem pouco tempo e deseja ver apenas o melhor da indústria televisiva, temos a lista das melhores séries lançadas este 2024. Isso de acordo com especialistas em cinema, que têm dado suas avaliações sobre os novos títulos disponíveis em plataformas de streaming como Netflix, HBO, Star, entre outras.

Algumas foram totalmente apoiadas pelo público, enquanto existem joias escondidas esperando ganhar mais viralidade, mas que definitivamente merecem que lhes demos nosso voto de confiança.

Os melhores seriados lançados em 2024

Feud: Capote Vs. The Swans

Disponível na HBO Max, é a adaptação do livro que narra a traição à qual Capote foi submetido por seu grupo de amigas, mulheres da alta sociedade de Nova York a quem chamou de seus "cisnes". Estrelando Naomi Watts, Chloë Sevigny, Calista Flockhart, Demi Moore, Diane Lane e mais.

Expatriadas

No Prime Video, você poderá desfrutar desta história com Nicole Kidman, Sarayu Blue e Ji-young Yoo. São três mulheres que vivem suas próprias tragédias e, enquanto isso acontece, suas vidas colidem de maneiras que têm consequências irreversíveis para todas.

Shogun

Esta criação da Disney é considerada uma das melhores séries lançadas em 2024, pois nos leva de volta ao início do século XVII, no Japão feudal. É baseada no romance homônimo do autor James Clavell de 1975. Lord Yoshii Toranaga luta por sua vida enquanto seus inimigos do Conselho de Regentes se unem contra ele, quando um misterioso navio europeu encalha em uma vila de pescadores próxima.

Ripley

Disponível na Netflix, tem como cenário a Itália dos anos 50. Assistimos a um vigarista que um multimilionário contrata para convencer seu filho a voltar para casa, enquanto vai causando mudanças importantes e agitações em seu círculo mais próximo.

Griselda

A série de Sofía Vergara também está na seleção da Vogue. Esta conta a história real de Griselda Blanco, uma mulher colombiana que, impulsionada pela ambição acabou se tornando uma poderosa traficante de drogas, ganhando os apelidos de Viúva Negra e Rainha da Cocaína.