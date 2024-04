Ana Maria Braga chora ao entrevistar o dono de Joca, o cão que morreu após erro de empresa aérea

Ana Maria Braga fala com o tutor de Joca

Ana Maria Braga não conseguiu conter as lágrimas nesta quinta-feira durante a entrevista com João Fantazzini Júnior. O tutor do cão Joca, que morreu após erro de transporte da GolLog, empresa da companhia aérea Gol.

Joca, um Golden Retriever de 5 anos, embarcou em Guarulhos com destino a Sinop, no Mato Grosso, porém por um erro da empresa o cão foi levado para Fortaleza, no Ceará, e de lá, quando notaram o erro, devolveram o animal para São Paulo, mas Joca já chegou morto ao destino, após mais de 8 horas preso na caixa sem comer, beber e sob forte calor.

Fantazzini caiu em prantos durante o programa ao contar o momento em que encontrou o cachorro morto no aeroporto de Guarulhos, no galpão da Gol. “Eu falei que não ia chorar porque acho que transcendeu do que estou sentido. Porque sempre foi eu e ele. Comprei o Joca porque sempre fui sozinho e sonhava em ter um Golden”, disse.

Ana Maria, que também tem muitos animais de estimação, se compadeceu. “A gente sabe o que é a companhia de um amigo. Eu chamo de filho”, disse Ana Maria, emocionada.