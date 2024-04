Taylor Swift ultrapassa Adele no Spotify

A cantora e compositora americana, Taylor Swift, acabou de alcançar um novo recorde. Seu mais recente álbum intitulado ‘The Tortured Poets Department’ se tornou o mais ouvido no Spotify.

Num único dia, a empresária também acumulou mais de 300 milhões de streams, conforme informado pela própria plataforma X.

"Feito história! Em 19 de abril de 2024, o álbum The Tortured Poets Department de Taylor Swift se tornou o primeiro na história do Spotify a ter mais de 300 milhões de reproduções em um único dia", detalhou o Spotify na última sexta-feira, apenas 24 horas após a cantora lançar o disco.

A música mais reproduzida do décimo primeiro álbum de Taylor Swift nesta plataforma de streaming foi 'Fortnight (feat. Post Malone)'.

"No dia 19 de abril de 2024, 'Fortnight (feat. Post Malone)' de Taylor Swift se tornou a música mais reproduzida no Spotify em um único dia", informou o Spotify. Dessa forma, a música ultrapassou 'Easy on Me' de Adele, que ocupava o primeiro lugar desde 2021.

Os números alcançados pela artista são sem precedentes. Até o momento, a música 'Fortnight (feat. Post Malone)' também está dominando no Youtube, com mais de 32 milhões de visualizações.

Taylor Swift e ‘The Tortured Poets Department’

Taylor Swift lançou seu décimo primeiro álbum de estúdio 'The Tortured Poets Department' em 19 de abril passado. À meia-noite, ela lançou 16 músicas, mas duas horas depois surpreendeu com mais 15, totalizando 31 faixas musicais.

Vários dos temas têm dado o que falar, pois mais uma vez, a artista desabafa cantando sobre seus amores do passado, como Joe Alwyn. Outro tema que tem gerado polêmica é 'ThanK you aIMee', o qual dizem, é dedicado a Kim Kardashian.

A música que supostamente é para Kim causou tanta polêmica que a modelo e empresária perdeu um milhão de seguidores em sua conta do Instagram após o álbum de Taylor. Na seção de comentários, os usuários escrevem o nome da música de Taylor.

Entretanto, a cantora está desfrutando muito com Travis Kelce, com quem vive seu amor sem reservas, mostrando a todos que são felizes. Seus próximos não descartam um casamento e até se comenta que em uma de suas músicas, ela sugere a possibilidade de uma gravidez. Os fãs de ambos estão ansiosos e acompanham de perto cada um dos progressos que eles fazem como casal.