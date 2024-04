Taylor Swift deu pistas de estar grávida em seu novo álbum?

Os fãs de Taylor Swift ainda estão desfrutando das 31 novas músicas que a artista presenteou na sexta-feira com o lançamento de ‘The Tortured Poets Department: The Anthology’, bem como o primeiro single deste novo projeto: o videoclipe de ‘Fortnight’ com Post Malone.

Sempre que Swift lança um novo álbum, os seguidores e conhecedores se movem rapidamente para captar as mensagens ocultas ou referências que a artista deixa entrever, e este álbum não foi exceção.

No meio de suspeitas e especulações sobre para quem seriam dedicadas as músicas, a maioria apontou que seriam para seus dois amores mais recentes fracassados, o que teve com o ator Joe Alwyn, seu relacionamento mais duradouro, e o breve romance que teve com o cantor Matthew Healy.

Taylor Swift disse estar grávida em uma música do novo álbum?

Ouvindo atentamente as letras das novas músicas, os fãs perceberam um detalhe que os alarmou na música intitulada ‘But Daddy I Love Him’, que se rumora ser para Matthew Healy.

No refrão, a cantora diz: "Agora estou correndo com o vestido desabotoado, gritando 'Mas pai, eu o amo'. Vou ter o bebê dele - não, não vou. Mas vocês deveriam ver as caras deles". Isso faz referência, sem dúvida, às inúmeras vezes em que se rumoreou que Swift estaria esperando um filho de algum de seus parceiros; algo que até mesmo ocorreu em seu relacionamento atual, que acabou de começar, com o jogador de futebol Travis Kelce.

A música parece criticar mais os fãs e tabloides que criticam o parceiro que Swift escolhe ter ao seu lado, motivo pelo qual se concluiu que se trata de Healy, já que o cantor protagonizou várias polêmicas por comentários e atitudes que foram rotuladas de racistas.