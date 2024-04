Stallone e Schwarzenegger falam sobre sua rivalidade em uma entrevista

Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone têm se destacado como duas das maiores estrelas do cinema de ação de Hollywood, atualmente, sendo impossível apontar quem teve a melhor carreira ou quem é mais famoso.

Agora chamou a atenção que ambos decidiram falar da suposta rivalidade que os seguiu por anos.

O que disseram sobre sua rivalidade?

Num avanço publicado pelo Page Six, do próximo episódio de ‘TMZ Apresenta: Arnold & Sly: Rivais, Amigos, Ícones’, os dois atores falam sobre sua relação como colegas ao longo do tempo.

Na entrevista conduzida por Harvey Levin, tanto Arnold quanto Sylvester brincam sobre como tem sido a dinâmica entre eles.

Quando são questionados sobre sua suposta rivalidade, os atores optam por responder de forma bem-humorada.

"Terminamos como, 'Bem, você matou 28 pessoas no filme; Eu matei 32'", diz Schwarzenegger, ao que Stallone acrescenta: "Eu tenho que superar isso".

A competição entre Schwarzenegger e Stallone

Schwarzenegger continua dizendo que ele e seu colega eram competitivos além da quantidade de personagens que matavam em sua série de thrillers de ação, que foram um grande sucesso nos anos 80.

"Agora era a contagem de corpos e depois era como, 'Bem, qual era a sua gordura corporal?'. Eu tinha reduzido para sete por cento", contou Sylvester.

Além de seus físicos, o ex-governador da Califórnia admite que até estava com ciúmes das armas que Stallone usava diante das câmeras, e logo exigiu metralhadoras igualmente impressionantes.

"E então ele começou a usar metralhadoras que eram como metralhadoras enormes. Eu corria atrás dele, ele não corria atrás de mim", disse Schwarzenegger.

"Então eu disse, quando fizemos 'Predator'... 'Eu tenho que ter uma metralhadora maior do que a que o Sly usou em 'Rambo'. E foi assim", acrescentou.

