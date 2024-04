Será que Leonor é a nova Kate Middleton? As duas vezes em que se inspirou nela e deslumbrou com estes looks

Carlos Alvarez / Co / Getty Images

Leonora é a nova Kate Middleton? As duas vezes em que se inspirou nela e brilhou com estes looks

A princesa Leonor continua a causar furor nas manchetes de notícias ao redor do mundo. A jovem princesa tem estado no centro das atenções desde que atingiu a maioridade no ano passado. Atualmente, ela está na fase final de seu primeiro treinamento militar na Academia Militar de Zaragoza, onde em breve receberá a distinção de Filha Adotiva.

A princesa Leonor inspirou-se em Kate Middleton para estar na moda

Um título que pretende destacar a princesa de Astúrias "pelos seus méritos e pelos serviços prestados em benefício da cidade", revelam desde a instituição.

No entanto, a princesa Leonor também tem estado no centro das notícias por seu estilo ao se vestir. Com apenas 18 anos, Leonor de Bourbon quis ser uma adolescente comum e viver sua vida como qualquer pessoa de sua idade, mas em duas ocasiões ela teve a inspiração necessária para adotar o gosto da princesa de Gales em seus trajes.

Um estilo náutico e um visual simples com camiseta listrada

A princesa de Astúrias usava um suéter listrado peculiar durante uma visita a um restaurante, e milhares de pessoas interpretaram isso como uma clara referência a Kate Middleton, que recentemente revelou seu terrível sofrimento em um vídeo com a mesma roupa.

A camisola que a princesa Leonor usava tem um estilo quase idêntico ao que Kate Middleton usou no seu vídeo onde fala sobre a sua terrível doença: o câncer. As imagens da jovem princesa rapidamente se tornaram virais.

Princesa Leonor Getty Images (Handout/Getty Images)

Por outro lado, o visual que a princesa Leonor usou no início de seu bacharelado no UWC Atlantic College, composto por uma simples camiseta listrada com calça escura e tênis brancos, anos atrás, foi quase idêntico ao que Kate Middleton usou em um de seus eventos oficiais mais descontraídos.