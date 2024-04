Selena Gomez e seu namorado reaparecem mas continuam recebendo criticas

Selena Gomez continua vivendo uma das melhores fases de sua vida e é que a famosa está muito apaixonada por seu namorado, Benny Blanco, a quem não hesitou em exibir nas redes sociais. Também foram vistos como um casal apaixonado em público, como durante sua recente visita ao Madison Square Garden.

ANÚNCIO

O casal de famosos compareceu ao recinto esportivo para desfrutar da NBA na primeira fila, onde presentearam os fãs com imagens amorosas, que comprovam o quanto estão apaixonados, apesar das críticas que sempre existiram contra eles.

Selena Gómez A cantora compartilhou essas fotos picantes no aniversário do namorado (@selenagomez/Instagram)

Primeiro, porque ele teria desconsiderado a qualidade do trabalho de Selena no passado e, em segundo lugar, porque os internautas acreditam que ele não é suficientemente atraente para sair com ela.

Recomendados

De acordo com o relatório da RPP, em 2020, “Benny Blanco referiu-se à sua atual parceira dizendo que é uma artista que lança projetos apenas por fama e não tem qualidade”.

Selena Gomez e seu namorado estão novamente sendo o assunto mais comentado nas redes sociais

Ultrapassado aquele episódio turbulento entre os dois, os famosos mostraram carinho no encontro do New York Knicks. Para o evento, Selena Gomez optou por um visual sensual com botas pretas altas e uma jaqueta de couro vermelha, enquanto seu namorado escolheu algo mais casual: calças largas com estampa floral, mocassins e uma camisa larga.

Precisamente, a diferença estilística deles é o que mais comentários tem gerado no Instagram. A este respeito, os usuários afirmam que “Benny parece uma avó”, “Parece que estavam indo para 2 eventos diferentes”, “O típico: arrume-se que vamos sair, mas não disse para onde”, “Ela se apaixonou por uma senhora de 40 anos”, entre outras opiniões.

A este respeito, nenhum dos dois disse nada, pois preferem ignorar as críticas e focar em seu relacionamento, que foi oficializado no final do ano passado.