Rebel Wilson revela ‘proposta indecente’ de membro da realeza em festa nos EUA

A atriz Rebel Wilson, conhecida por sua participação no filme “A Escolha Perfeita”, recentemente fez revelações surpreendentes em seu livro “Rebel Rising”.

Neste relato, ela menciona que foi convidada por um membro masculino da Família Real Britânica para uma festa um tanto extravagante nos Estados Unidos, que prometia mais do que simples celebrações.

O evento, ocorrido por volta de 2014, era realizado em um sítio luxuoso, alugado por um magnata da tecnologia, e tinha um tema medieval, completo com acrobatas e convidados vestidos a caráter.

Revelações inusitadas da festa medieval

Durante o evento, que contou com atividades como corridas de cavalo e mulheres vestidas de sereias na piscina, um detalhe peculiar chamou a atenção de Rebel: a distribuição de drogas.

Segundo ela, um homem oferecia substâncias ilícitas em uma bandeja, que inicialmente ela confundiu com doces. Ao questionar para que serviam, foi informada de que eram para a orgia.

Este comentário esclareceu uma observação anterior do membro da realeza sobre a “necessidade de mais meninas” para o evento. Rebel, que na época ainda não havia tido relações sexuais, percebeu várias “bandeiras vermelhas” e optou por deixar a festa o mais rápido possível.

Rebel também compartilha outra proposta indecorosa em seu livro, desta vez vinda de um príncipe jordaniano, que ofereceu US$ 2 milhões para acompanhá-lo por um fim de semana, com a condição de que ela fosse para a cama com ele. Após entender melhor os termos, a atriz rejeitou a oferta.

Esta história de Rebel Wilson revela os bastidores chocantes de eventos entre elites e figuras da realeza, ilustrando um mundo onde extravagâncias e propostas indecentes parecem fazer parte do cotidiano.

