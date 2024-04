‘Pediu minha cabeça’ revela suposto pivô da separação de Gracyanne e Belo

O personal trainer Gilson de Oliveira decidiu se pronunciar publicamente após ter seu nome envolvido na polêmica sobre o término do casamento de Gracyanne Barbosa e Belo. Por meio de um vídeo, onde estava acompanhado de seu advogado, o personal contou sua versão da história e revelou que o cantor chegou a “pedir sua cabeça”.

Conforme publicado pela CNN Brasil, durante uma entrevista feita pelo ator Raul Gazola a convite de Joabs Sobrinho, advogado de Gilson, foi revelado que Belo chegou a “pedir a cabeça” do personal trainer na academia em que trabalhava depois que o relacionamento com Gracyanne Barbosa foi a público.

Segundo Joabs, que também frequentava a mesma academia na companhia de sua esposa, o fato de que o relacionamento entre Belo e Gracyanne estava desgastado e havia terminado antes da divulgação pública ser realizada não era segredo.

“Todos sabiam que ela e o Belo não estavam mais juntos. Eles estavam se relacionando. Gilson é um cara solteiro, ela também, apesar de não ter oficializado porque os artistas escondem por um tempo quando o relacionamento acaba, até mesmo por questões de compromissos profissionais. Mas todos sabiam que eles não estavam mais juntos”.

“Pediu a cabeça dele”

Após afirmar que o relacionamento entre Gilson e Gracyanne não era segredo dentro do ambiente da academia, o advogado ainda revela que tem provas de que a recente divulgação do caso foi tratada como uma jogada de marketing pelo empresário do cantor Belo.

Segundo ele, em determinado momento o empresário do cantor exigiu que o personal fosse afastado de suas funções e a academia teria acatado a solicitação. “No dia que o Gilson foi afastado ele estava dando aula para minha esposa e ele foi afastado no meio da aula. Fui perguntar o que aconteceu e disseram que ele teve um problema na família. Minha esposa ficou desesperada, tentou falar com ele e não conseguia. Todo mundo queria saber o que tinha acontecido, tínhamos uma ideia porque vimos o empresário dele [Belo] fazendo isso”.

Ainda conforme as palavras do advogado, alguns dias depois Gilson teria retornado para a academia e permanecido por mais algum tempo, até que a demissão ocorreu. “Mantiveram ele lá por um tempo, mesmo assim o Belo fez pressão, e o empresário dele foi lá e pediu a cabeça do Gilson. ‘Eu quero a demissão dele’. E ele foi demitido”.

Apesar das declarações feitas no canal do advogado, o próprio personal também falou por meio de suas redes sociais e alegou que só se responsabiliza pelas falas feitas por ele, visto que a maior parte do relato foi feita por seu advogado. Ele ainda fez questão de reforçar que seu relacionamento com Gracyanne aconteceu quando os dois estavam solteiros, descartando novamente a questão da traição.