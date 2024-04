Participante popular do Gran Hermano Argentina foi diagnosticada com leucemia: queria permanecer no reality

A jogadora de 33 anos compartilhou a notícia com o resto de seus colegas

Uma das participantes mais populares do reality show Gran Hermano Argentina, Juliana Scaglione, mais conhecida como Furia, revelou uma notícia chocante aos seus companheiros de confinamento. Após uma série de exames, a jogadora revelou que foi diagnosticada com leucemia tipo 1.

"Tenho algo que é uma merda, mas não preciso de tratamento e, portanto, como é de nível um e não de nível quatro, posso continuar aqui dentro. Pessoal, tenho leucemia grau 1. E não é brincadeira, não é piada. Não é nada", compartilhou a participante de 33 anos.

"Não preciso tratá-lo porque está no nível um, se isso não crescer. Todos os meses tenho que tirar sangue para ver o que está acontecendo. Pode ser que aos quarenta anos eu atinja o nível três e aí, estamos ferrados", revelou.

Imediatamente, e com a determinação que caracteriza a polêmica “Furia”, expressou o desejo de permanecer no confinamento apesar de seu diagnóstico.

"Tenho que tirar sangue todos os meses, mas fiquem tranquilos, estou bem, porque se não estivesse, não estaria aqui dentro. Teriam me internado e não poderia mais continuar no jogo. Minha ideia é seguir em frente com tudo isso, que é minha vida, assim como a de todos vocês", afirmou.

Como era de esperar, a revelação de Juliana causou um profundo impacto nos outros participantes, que não hesitaram em expressar seu apoio a ela, conforme relatado pelo meio Infobae.

"Perguntei o que tenho que fazer e é o que faço. Vida saudável, não fumar tanto, porque já sabem o que o cigarro faz. Não posso treinar como antes, ou seja, não posso ser um atleta de alto rendimento, mas posso treinar sem me destruir como costumava fazer", indicou.

“Quero deixar claro que este jogo não tem nada a ver com o meu estado atual, óbvio. Acredito que é por tudo o que aguentei da minha família. É a raiva que sinto por coisas que não perdoei e que preciso me libertar e curar. Tirar toda a merda de dentro de mim e soltar tudo”, afirmou a participante na tentativa de consolar os outros participantes que choravam com a notícia.