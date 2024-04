Meghan Markle ainda está furiosa com a forma como foi tratada quando fazia parte da família real, mas teme que seus filhos, o príncipe Archie e a princesa Lilibet, possam ressentir-se quando crescerem por ela ter tomado a decisão de se afastar da monarquia britânica.

O maior medo de Meghan Markle? Especialista em assuntos reais esclarece o panorama da realeza britânica

Segundo um especialista em assuntos da realeza, Meghan Markle está preocupada que seus filhos possam vir a ‘culpá-la’ por privá-los da oportunidade de serem membros ativos da monarquia britânica.

Diz-se que a duquesa de Sussex ainda está ressentida com a família real pela forma como a trataram, mas também tem medo de que seus filhos possam culpá-la e apontá-la por sua drástica decisão de ir contra a coroa britânica, de acordo com informações do autor e especialista em assuntos reais Tom Quinn.

Meghan Markle e Príncipe Harry Getty Images / WPA Pool (Getty Images; Meghan Markle, Joshua Sammer / Meghan y Harry, WPA Pool)

Meghan Markle, que há vários anos deixou para trás seus deveres reais e se mudou para a Califórnia, especificamente para Montecito, com seus dois filhos Archie e Lilibet, ainda está chateada com sua experiência durante seu tempo na realeza do Reino Unido, mas a distância imposta pela duquesa de Sussex a fez se preocupar que seus filhos possam acabar ressentindo-se com ela por ter pouca relação com seus avós e outros familiares.

Meghan Markle teme que seus filhos a ressintam por afastá-los de seus familiares

"Por outro lado, sempre devemos lembrar daquela frase: 'nunca diga nunca', porque voltará contra você quando mudar de opinião, especialmente se você for uma figura pública como Meghan", comentou Tom Quinn.

"Uma amiga do casal, uma das poucas amigas aristocráticas de Meghan durante sua estadia no Reino Unido, me disse que Meghan sente falta de alguns aspectos da vida no Reino Unido e está preocupada que seus filhos a culpem se nunca chegarem a ver seus primos e sentirem, quando adultos, que foram privados do que poderia ter sido uma existência divertida e significativa no Reino Unido como membros da realeza trabalhadora", afirmou.

No entanto, o especialista em assuntos reais concluiu que: “Passará muito tempo antes de Meghan reaparecer no Reino Unido. Ela já declarou publicamente que não voltará ao Reino Unido e seus amigos insistem que ela ainda está furiosa com a forma como sente que foi tratada”.