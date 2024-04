No Rancho Fundo deu resultado: Globo celebra boa audiência da novela

Andrea Beltrão vive Zefa Leonel na novela No Rancho Fundo

No Rancho Fundo colocou o telespectador na frente da televisão mais uma vez. Escrita por Mario Teixeira, a novela da Globo recuperou a audiência e marcou 22,1 pontos no horário das 18 horas.

Deixando a sombra da baixa audiência de Elas por Elas para trás, a história da família de Zefa Leonel (Andrea Beltrão) no sertão nordestino também dificulta o bom desempenho das outras emissoras.

De acordo com o site Bastidores da TV, a audiência em São Paulo aumentou consideravelmente na última segunda-feira (22). Segundo os dados consolidados do Kantar Ibope na Grande São Paulo, a Globo ficou com 22,1, seguida da Record (9,4), Band (3,2), SBT (2.3), TV Gazeta (0,5), TV Cultura (0,4) e RedeTV (0,4).

A recuperação da audiência nas novelas das 18 horas ainda mostra que No Rancho Fundo tem potencial de crescimento, mas a Globo celebra que a trama sertaneja ficou com 35,3% de participação nas casas de São Paulo.

No Rancho Fundo foge da “maldição”

A novela escrita pelo autor Mario Teixeira está conseguindo fugir do fantasma da má audiência. Com os dados revelados pelo Kantar Ibope na Grande São Paulo, o folhetim deixa os baixos números conquistados pelo remake de Elas por Elas cada vez mais distantes.

Vale lembrar que a releitura de Elas por Elas em 2024 foi amarga para a Globo. A final da trama teve a pior audiência da história no horário das 18 horas e acendeu o sinal vermelho na emissora diversas vezes.

Para ter uma ideia, a primeira semana de Elas Por Elas registrou apenas 17,7 pontos de audiência, enquanto sua sucessora, Amor Perfeito, ficou com 18,0.

Com isso, No Rancho Fundo também enfrentou uma estreia difícil, já que o público não estava muito empolgado e precisou de estímulos para acompanhar a vida de Zefa Leonel e sua família.