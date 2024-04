Netflix: o filme desolador que vai partir seu coração

A injustiça e a dor causadas pelo genocídio realizado pelo regime da Alemanha nazista contra os judeus da Europa são magistralmente retratadas em um filme que a Netflix tem em seu catálogo. Trata-se de ‘O menino do pijama listrado’, um filme que aborda o Holocausto visto a partir da perspectiva de uma criança.

‘O menino do pijama listrado’ é uma história publicada no início de 2006 pelo autor irlandês John Boyne e adaptada para um longa-metragem homônimo em 2008 que narra a história da Alemanha nazista e dos campos de concentração através do prisma da amizade que surge entre duas crianças.

Um deles, Bruno, filho de um soldado nazista de alto escalão e o outro, Shmuel, filho de um judeu, da mesma idade, foram educados em ambientes diferentes e acabam se conhecendo em um cenário hostil que testará sua amizade e mudará suas vidas para sempre: o campo de concentração de Auschwitz.

Não há ideologias em uma verdadeira amizade

É um drama emocionante do início ao fim que mostra a realidade do holocausto nazista e nos presenteia com uma importante lição: a verdadeira amizade não entende de ideologias.

As cenas deste filme lançado em 2008, com uma duração de 94 minutos, são perturbadoras em alguns momentos, por isso é adequado apenas para maiores de idade.

De acordo com o portal Ser Padres, este filme nos mostra o quão perigosas as convicções podem ser se nos fecharmos em nossa própria visão de mundo, ignorarmos as opiniões alheias e presumirmos que nossas ideias são as únicas possíveis, colocando-as acima das dos outros.

Trata-se de uma valiosa lição que devemos aprender se não quisermos repetir os mesmos erros que levaram o mundo a uma guerra devastadora e um holocausto.