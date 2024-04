Netflix: este filme conseguiu derrubar ‘O Fabricante de Lágrimas’ do primeiro lugar no top 10

O filme “O Fabricante de Lágrimas” se tornou um sucesso total quando estreou na Netflix em 4 de abril. O drama romântico juvenil conquistou completamente o público jovem com sua história de amor e elenco.

Na verdade, com apenas três dias na plataforma, o filme italiano se posicionou como o segundo mais visto na categoria de filmes em língua não inglesa. Sua popularidade continuou crescendo a partir daí.

Na segunda semana em serviço digital, o filme baseado no romance de Erin Doom ocupou o primeiro lugar no top 10 de filmes não falados em inglês em todo o mundo e o segundo lugar em geral.

No entanto, depois de semanas no topo da lista das dez produções em língua não inglesa mais reproduzidas, uma produção espanhola conseguiu destroná-la e roubar o primeiro lugar no ranking.

Qual é o filme que desbancou ‘O Fabricante de Lágrimas’ do primeiro lugar no top 10 da Netflix?

Trata-se de ‘Uma Parede Entre Nós’, uma encantadora comédia romântica estrelada por Aitana e Fernando Guallar que chegou ao catálogo da Netflix globalmente em 12 de abril de 2024.

Com 11,9 milhões de visualizações, ele alcançou o primeiro lugar no top 10 dos filmes não falados em inglês mais reproduzidos de 15 a 21 de abril.

A famosa cantora Aitana é protagonista de 'Uma Parede Entre Nós' (Netflix © 2024)

No entanto, embora tenha acabado de alcançar o primeiro lugar, o filme está há duas semanas consecutivas entre os 10 mais vistos. De fato, de 8 a 14 de abril, ficou em terceiro lugar com 6,8 milhões de visualizações.

Por outro lado, ‘O Fabricante de Lágrimas’ desceu esta semana para o terceiro lugar ao acumular 5,6 milhões, número que está distante dos 17 milhões que obteve no período anterior. Rebel Moon permaneceu na segunda posição.

Sobre o que é o filme ‘Uma Parede Entre Nós’?

A comédia romântica ‘Uma Parede Entre Nós’ narra a história dos vizinhos diferentes David e Valentina. Ele é um designer de jogos que odeia barulho e precisa de total silêncio para se concentrar.

Ela é uma jovem pianista que se muda para o apartamento ao lado com o objetivo de começar uma nova vida e se preparar para uma audição. Seus apartamentos estão separados apenas por uma parede muito fina.

Aitana e Fernando Guallar Uma Parede Entre Nós (Netflix © 2024)

Os sons que Valentina faz incomodam David, que não hesita em desencadear uma guerra de ruído para que ela se vá. Será que ambos poderão aprender a conviver em harmonia? Poderá surgir o amor?

O filme é dirigido por Patricia Font, escrito por Marta Sánchez e produzido por Tripictures, Second Gen Pictures e Blind date Productions.