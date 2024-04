Madonna está enfrentando processos por atrasos em seus shows nos EUA

(Kevin Winter/Getty Images for The Recording A)

Madonna continua com sua turnê intitulada The Celebration Tour, com a qual comemora mais de quatro décadas de carreira, e algo que chamou a atenção é que nos Estados Unidos vários dos presentes se queixaram do atraso nos shows.

Portanto, a 'Rainha do Pop' agora enfrenta várias ações judiciais, aqui contamos o que aconteceu com o assunto.

As demandas contra Madonna durante a The Celebration Tour

Recentemente, três seguidores levaram um caso aos tribunais em Washington D.C., alegando que a artista e a empresa organizadora Live Nation participaram de táticas comerciais desonestas ao atrasar deliberadamente o início de seus shows.

Estes eventos estavam inicialmente programados para as 20:30, mas não começaram até as 22:30, conforme relatado pelo site da Billboard.

Elizabeth Halper-Asefi, Mary Conoboy e Nestor Monte Jr., os demandantes, manifestaram sua decepção ao serem obrigados a deixar o local antes do término do evento, o que os privou de desfrutar plenamente do espetáculo pelo qual haviam pago.

Além disso, apontaram as condições desconfortáveis e quentes do local e acusaram a cantora de fazer lip-sync durante sua performance.

É importante mencionar que Madonna solicitou que o ar condicionado não seja ligado nos locais onde se apresenta, devido aos problemas de saúde que teve no passado.

Por outro lado, os demandantes destacaram que durante a parada da sua turnê em D.C. em 18 de dezembro, Madonna fez um comentário ao público:

“Lamento chegar atrasada... não, não me arrependo, é quem eu sou... sempre chego atrasada.”