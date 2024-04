Juiz ordena bloquear a conta da empresa de Gerard Piqué, Kosmos

No meio da investigação por alegada corrupção na Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), agora uma nova figura de relevância está sob escrutínio. Trata-se de Gerard Piqué e sua empresa Kosmos Football, cujas contas bancárias foram bloqueadas por ordem da juíza do tribunal de Majadahonda, Delia Rodrigo. O bloqueio ocorre porque a empresa recebeu as comissões provenientes da Arábia Saudita pela organização da Supercopa da Espanha em um acordo feito com o ex-presidente Luis Rubiales, cuja gestão está sendo investigada.

A juíza justifica esta decisão "com o objetivo de garantir as possíveis responsabilidades pecuniárias decorrentes dos ilícitos supostamente cometidos pela empresa investigada", que é tomada a pedido do Ministério Público.

O que o Ministério Público disse sobre a empresa?

Na sua petição, o Ministério Público argumenta que “do desenvolvimento da investigação, pode-se considerar legalmente controversas as quantias fixadas a título de comissão ou taxa de sucesso a favor da referida entidade na contratação da Supertaça”.

"A juíza explica que, no presente caso e de acordo com o solicitado pelo Ministério Público, considera-se necessário e imprescindível para os propósitos da presente investigação, ordenar o bloqueio da conta bancária solicitada a fim de garantir as possíveis responsabilidades civis decorrentes do presente procedimento", para tomar a decisão cautelar de bloquear a conta da empresa pertencente ao ex-jogador de futebol Piqué, que lembrou que também foram bloqueadas as contas de outros investigados no caso, como o próprio Rubiales.

A juíza já solicitou a cerca de 15 bancos que forneçam informações sobre 96 contas bancárias em nome do ex-jogador do Futbol Club Barcelona e outras 36 das quais o ex-presidente da RFEF, Luis Rubiales, é titular.