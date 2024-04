Foi culpa da internet? Mani diz que ‘todos julgam’ após separação de Davi

Separada de Davi, campeão do BBB 24, Mani Reggo afirma que "todos julgam" nas redes sociais

Separada de Davi, campeão do BBB 24, Mani Reggo fez um desabafo onde chegou a afirmar que na internet “todos julgam, como se estivéssemos em um tribunal”.

Segundo a ex-esposa de Davi, ela reza todos os dias para que “tudo se acalme”. A cozinheira também reforça que sua vida não é uma novela.

“Esse assunto segue sendo pautado de forma incessante. Enquanto todos julgam, como se estivéssemos em um tribunal, ou como se fôssemos personagens de uma novela”.

No desabafo feito em seu perfil no Instagram, Mani deixa claro que está sofrendo: “Pessoas reais sofrem…”, desabafou a cozinheira.

Em meio às polêmicas sobre o fim de seu relacionamento com Davi, Mani confirma que muitas especulações e opiniões só pioram a situação.

“Tantas especulações e opiniões só distanciam e entristecem as pessoas que estão vivendo verdadeiramente essa história”, escreveu ela.

Mani não vai atarcar Davi e reflete sobre o BBB

No meio de tanta polêmica sobre a separação após o fim do BBB 24, Mani falou com seus seguidores sobre a possibilidade de uma reconciliação.

Segundo a dona da barraca de lanches, que ficou famosa durante o Big Brother Brasil, há muitas dúvidas sobre as expectativas levantadas com sua exposição ao longo dos 100 dias de reality show.

“Há muitas dúvidas. Talvez, eu administrei mal as minhas expectativas envolvendo tanta exposição durante o programa”, afirmou a ex-mulher do campeão do BBB 24.

Segundo Mani, o BBB é um programa que “reflete coisas do cotidiano e abre janelas na cabeça e no coração”. Mani ainda confirmou que não vai atacar o ex-BBB nas redes sociais, mas vai se afastar de polêmicas sobre a vida dos dois.

Depois de muitos boatos e comentários nas redes sociais, a separação de Davi e Mani foi confirmada pelo campeão do BBB 24. A notícia gerou muitos comentários na web.