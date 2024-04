Family Guy está preparando dois especiais de Natal para Hulu e Disney+

A bem-sucedida série de animação “Family Guy” está planejando adicionar um toque festivo à sua longa lista de episódios com dois especiais de Natal que serão lançados no Hulu e Disney+.

A Disney, proprietária da popular série animada, procura aproveitar ao máximo o sucesso desta série de comédia oferecendo esses especiais exclusivamente no Hulu nos Estados Unidos e no Hulu no Disney+ internacionalmente.

Por ocasião do vigésimo quinto aniversário deste show, a equipe por trás do programa revelou a emocionante notícia durante o evento PaleyFestLA desta semana.

O programa tem sido um favorito dos fãs desde o seu lançamento em 1999 e conseguiu manter a sua popularidade ao longo dos anos.

Dois especiais de Halloween e Natal

Embora não tenham sido revelados muitos detalhes sobre os especiais, sabe-se que serão temáticos de Halloween e Natal, adicionando um toque festivo às aventuras da peculiar família Griffin.

Dinâmica do show

"Family Guy" segue as desventuras dos membros da família Griffin. Peter, um personagem encantadoramente ignorante, e sua esposa Lois, uma dona de casa, vivem em Quahog, Rhode Island, com seus três filhos.

Cada membro da família tem sua própria personalidade distinta, resultando em situações cômicas e frequentemente absurdas.

Desde as travessuras de Stewie, o bebê gênio com intenções maléficas, até as reflexões de Brian, o cão falante amante de martinis, oferece um elenco de personagens memoráveis.

Embora tenha um contrato para estrear no canal FOX nos Estados Unidos, a Disney encontrou uma maneira de aproveitar a popularidade do programa ao oferecer esses especiais através de plataformas de streaming.

Os fãs da série têm acompanhado de perto as novas temporadas e episódios nessas plataformas, tornando-a um dos programas mais assistidos tanto nos Estados Unidos quanto internacionalmente.