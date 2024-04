Davi e Mani separados! O que internet diz sobre a nova polêmica do BBB

Davi confirma término com Mani e fãs do BBB reage com força nas redes sociais

A separação de Davi e Mani gerou muitos comentários nas redes sociais. Após vários indícios de que o relacionamento não estava bem, o campeão do BBB 24 precisa lidar com o que foi dito pelos fãs do casal na internet.

Em um breve recado, Davi afirmou que Mani não soube respeitar o seu novo momento e um perfil no X, antigo Twitter, reforçou o posicionamento do ex-BBB.

“O Davi não teve paz desde que entrou no BBB. O programa acabou e continua bombardeando de todos os lados. Acho q família do Davi deveria dar espaço para poder viver o que conquistou”, apontou o fã.

A Mani não jogou BBB24 DAVI é o vencedor a oportunista sugou a vitória e a fama do rapaz. Mas existe um alguém trazendo luz e veracidade para todo o público Brasileiro. Parabéns!! @Alessandrolb pic.twitter.com/EyJpHqWkrU — Erikitha Viana⭐🌺🦋 (@VianaErikitha) April 24, 2024

O anônimo disse ainda que Mani deveria ser paciente com o campeão do BBB 24: “Ele precisa se recompor”, alertou o fã do baiano.

Querem afastar Mani da vitória de Davi?

Uma fã do Big Brother Brasil aproveitou que Davi confirmou o fim de seu relacionamento com Mani para lembrar sobre a performance dele no reality show e como tudo aconteceu depois da vitória.

No X, ela escreveu que o BBB é um jogo que acontece dentro da casa mais vigiada do Brasil e fora e reforçou que há quem deseje tirar a vitória da esposa de Davi.

"Ela não respeitou o MEU momento". Para o qual Mani contribuiu e muito. Pega SEU 1,5 milhão e procura um HOMEM de vdd, Mani!

Davi confirma término com Mani: 'Não soube respeitar o meu momento' https://t.co/V0dq1Bxydk via @splash_uol @UOL — Flávia Cardoso (@flahcardoso) April 24, 2024

“O BBB é um jogo que acontece dentro e fora da casa. Lá ele [Davi] não tirou o nome dela da boca e falava do relacionamento direto”, escreveu a pessoa.

Depois, o mesmo perfil do antigo Twitter reforçou que os programas de entretenimento só falavam do casamento de Davi e Mani: “Aqui fora, nos programas da tarde, era Deus no Céu, Davi no BBB é Mani na Terra, Agora querem tirá-la da vitória dele? Isto só confirma que eu votei certo!”.

Vale lembrar que durante o BBB 24, Mani torceu e falou diversas vezes sobre o seu casamento com Davi, que também afirmou dentro da casas que nada mudaria com o prêmio milionário.