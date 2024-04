Como nunca antes: as fotos de Jennifer Lopez sem maquiagem pelas ruas de Nova York que se tornaram virais

Depois de dias esbanjando seu estilo e sensualidade com seu espetacular ensaio como modelo de lingerie, agora Jennifer Lopez voltou a ser o centro das atenções de todos. Os fotógrafos capturaram a intérprete de “Can’t Get Enough” pelas ruas de Nova York, como pode ser visto nas diferentes imagens tão incomuns dela: com o rosto lavado, cabelo molhado, sem vestígios de maquiagem, além de um estilo que não tem nada a ver com o que normalmente surpreende.

Jennifer Lopez foi fotografada sem uma gota de maquiagem

Com gestos sérios e escondendo-se atrás de uns óculos XXL, JLo estava acompanhada de toda a sua equipe e caminhou alguns metros até chegar ao seu veículo. Normalmente ela costuma usar maquiagens muito bem feitas com seu cabelo lindo e penteados impecáveis, mas desta vez foi totalmente o oposto.

Jennifer Lopez Ignat / Bauer-Griffin (Ignat/Bauer-Griffin/GC Images)

Jennifer Lopez é considerada uma perfeccionista com sua imagem. A popular cantora e atriz cuida muito bem de cada detalhe, até mesmo quando tira fotos em sua própria casa. As fotos sem maquiagem de JLo sempre causam sensação nas redes sociais, recebendo milhares de curtidas e comentários onde seus fãs agradecem por ela se mostrar sem filtros ou retoques.

A Diva do Bronx usou um conjunto de tamanho grande preto e óculos XXL

A cantora de On The Floor sempre apostou pela beleza natural. “Minha filosofia é simples: quero que você se sinta mais bonita da maneira mais natural. Sem maquiagem, sem filtros... apenas você e sua pele”, comentou a atriz e também empresária ao lançar sua marca de beleza, JLO Beauty.

Jennifer Lopez em Nova York sem uma gota de maquiagem Ignat / Bauer-Griffin (Ignat/Bauer-Griffin/GC Images)

A esposa de Ben Affleck mostrou que também é humana e existem dias em que prefere não usar maquiagem e não se preocupar em lavar o cabelo. Embora estivesse vestindo um conjunto totalmente oversize de moletom e calça de algodão preto, ela tinha as unhas feitas com esmalte vermelho.