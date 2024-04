Chris Pratt está sendo criticado por demolir uma casa histórica em Los Angeles para reformá-la

Chris Pratt e sua esposa Katherine Schwarzenegger estão sendo fortemente criticados por terem tomado a decisão de demolir uma casa histórica que adquiriram em janeiro de 2023.

ANÚNCIO

Trata-se da Casa Zimmerman localizada no bairro de Brentwood em Los Angeles, Califórnia, pela qual o famoso desembolsou a quantia de US$ 12,5 milhões.

Diz-se que Chris Pratt e sua esposa estavam mais interessados na localização do que na casa em si, pois está perto da residência de Maria Shriver, mãe de Katherine Schwarzenegger.

Recomendados

Chris Pratt e sua esposa planejam construir uma mansão de dois andares

Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger demoliram a histórica casa modernista de meados do século XX para construir em seu lugar uma extensa mansão de mais de 4.500 metros quadrados.

De acordo com a Architectural Digest, o casal contratou o renomado arquiteto Ken Ungar, especializado em residências modernas de alto padrão com estilo rústico, para projetar a nova casa que agora terá dois andares, garagem com espaço para três carros e uma casa secundária perto da piscina.

Em janeiro de 2023, pouco depois de ser adquirida, a organização sem fins lucrativos ‘Los Angeles Conservancy’, que tenta salvar e proteger os edifícios históricos da cidade, alertou sobre a iminente demolição e pediu ajuda das pessoas para evitar que isso acontecesse.

Nas redes sociais, alguns usuários comentaram que achavam "incrivelmente triste" que uma casa histórica tivesse sido demolida, enquanto outros criticaram os gostos de Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger: "mais uma prova de que dinheiro não compra bom gosto".

O ator não quis fazer nenhuma declaração sobre essa decisão, mas não há mais nada a ser feito, pois a Casa Zimmerman foi completamente destruída.