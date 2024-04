‘Belo em Alto Mar’: em meio a polêmicas, cantor anuncia cruzeiro para o fim de 2024

Apesar de estar passando por momentos turbulentos em sua vida pessoal, o cantor Belo segue colhendo os frutos de seu trabalho. Após uma série de shows em comemoração aos 30 anos do grupo Soweto, o cantor não perdeu tempo em anunciar um novo projeto que deve acontecer ainda em 2024.

ANÚNCIO

Conforme publicado pela Folha de São Paulo, na tarde da última terça-feira, dia 23 de abril, Belo revelou que no final deste ano terá seu primeiro cruzeiro musical, o qual recebeu o nome de “Belo em Alto Mar”.

Segundo a publicação, o navio tem previsão de partir do porto de Santos no dia 09 de dezembro e seguira rumo à Rota do Sol, retornando no dia 12 de dezembro. Para compor as atrações que prometem agitar a viagem, Belo terá como convidados Thiaguinho, Ludmilla, Turma do Pagode, Pixote, Ferrugem, DJ FB e o próprio grupo Soweto.

Recomendados

Luxo em alto mar

Para garantir o conforto e a diversão dos fãs, o navio escolhido para abrigar o cruzeiro foi o MSC Seaview, que conta com capacidade para 5 mil passageiros e possui cabines que vão de R$2.748 a R$14.748 por pessoa.

Durante o anúncio, o cantor ressaltou estar feliz com as conquistas que vem obtendo em sua vida profissional: “Eu estou muito feliz com essa nova fase da minha vida e mais uma conquista”, declarou.

O anúncio do cruzeiro foi feito em um momento turbulento na vida do cantor. Na última quinta-feira, 18 de abril, horas antes do show de reencontro do Soweto, tornou-se público o fim do relacionamento entre Belo e Gracyanne Barbosa, que durava 16 anos. Na ocasião, uma grande polêmica se instaurou visto que boatos de uma suposta traição por parte da influenciadora foram divulgados.

Na sexta-feira, 19 de abril, durante o primeiro show da turnê de reencontro do grupo Soweto, Belo se emocionou no palco e chorou em frente ao público. Apesar do momento, ele segue cumprindo a agenda de shows com o grupo.