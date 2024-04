As críticas a Suki Waterhouse mostram a pressão após se tornar mãe

A cantora foi criticada pelo visual que usou em um passeio com seu bebê e Robert Pattinson

Suki Waterhouse e Robert Pattinson deram as boas-vindas à sua primeira filha em março deste ano e, embora tenham mantido tudo em segredo, têm sido vistos nesta nova etapa como pais.

Os famosos deram alguns passeios em Los Angeles perto de sua casa, com seu bebê recém-nascido, mostrando o quão felizes e emocionados estão nesta fase de suas vidas.

Através de sua conta no Instagram, a cantora e atriz compartilhou algumas fotos como mãe, onde aparece com seu bebê e em outra de sua figura pós-parto, mostrando o lado mais real da maternidade.

No entanto, em um dos passeios recentes que fez com Robert Pattinson, ela recebeu duras críticas por seu visual relaxado e confortável, mostrando o pior das redes sociais.

Ela estava confortável com calças esportivas e uma camiseta branca oversized, complementada com um moletom e tênis pretos, e seu cabelo estava ao natural e um pouco bagunçado.

Além disso, ela não estava usando maquiagem, então mostrou o lado mais real da maternidade, mas em vez de serem empáticas com ela, ela foi inundada de críticas por sua aparência, revelando a pressão à qual as mulheres são submetidas.

"Como ela parece desarrumada", "parece a Chimoltrufia", "mas pelo menos arrume-se um pouco", "não sei como pode sair assim na rua", "Suki, pelo menos penteie-se, por favor", "como ela parece feia e descuidada", "ela é linda, mas deveria se arrumar melhor", e "alguém que a penteie e maquie, por favor", foram algumas das críticas cruéis que ela recebeu.

No entanto, sobre Robert Pattinson, que também optou por um visual descontraído com shorts, camiseta, moletom e tênis, não disseram o mesmo e ele não recebeu esses ataques, demonstrando que as mulheres sempre são pressionadas a parecer perfeitas, mesmo logo após dar à luz, o que é uma triste realidade.