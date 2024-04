Anne Hathaway mostra o lado sombrio de Hollywood: foi pressionada a beijar 10 atores

Anne Hathaway é uma das atrizes mais queridas na indústria do entretenimento, mas enquanto construía um nome, ela passou por experiências difíceis que agora tenta compartilhar para levantar a voz e evitar que se repitam. A mais recente que ela divulgou foi em relação ao seu novo filme, ‘Uma Ideia de Você.

Durante um contato com a imprensa relatado no Milenio, a famosa esclareceu que no início dos anos 2000 não havia tanta consciência sobre comportamentos que poderiam ser desconfortáveis para os artistas, principalmente para as mulheres, ao desenvolver histórias com temáticas românticas e sexuais.

A vez em que Anne Hathaway foi pressionada a beijar 10 atores diferentes

Na entrevista para a V Magazine, ele afirmou que antigamente os testes de química para escolher os protagonistas na tela podiam ser esmagadores. Embora não tenha mencionado nenhum filme específico, ele revelou que em uma ocasião foi solicitado a beijar 10 possíveis parceiros como parte do processo de seleção do elenco.

Naquela época, era comum pedir aos atores que se beijassem durante as audições para medir a afinidade, algo que ele considerou "a pior maneira de fazer isso".

Me disseram: “Hoje vêm 10 rapazes e foi escolhida. Não está entusiasmada por beijar todos eles?’ E pensei: “Há algo de errado comigo? porque não estava entusiasmada. Pensei que soava repugnante”, explicou.

A Anne Hathaway não teve escolha a não ser aceitar a situação, pois se a rejeitasse, seria rotulada como ‘difícil’ e deixaria de receber oportunidades de trabalho.

“Era muito jovem e muito consciente de como era fácil perder tudo ao ser rotulada como ‘difícil’, então simplesmente fingi estar entusiasmada e segui em frente,” expressou, deixando claro que não foi uma atitude pessoal contra ela, mas sim a forma como as coisas costumavam ser feitas, e está feliz que isso tenha mudado.