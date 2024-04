Alma Gêmea: Adelaide comprova que a alma de Luna reencarnou em Serena

Em Alma Gêmea, Adelaide descobre que a mancha no peito de Serena fica no mesmo lugar em que Luna levou um tiro

A alma de Luna (Liliana Castro) reencarnou em Serena (Priscila Fantin). A comprovação ocorre quando a avó da falecida esposa de Rafael (Eduardo Moscovis) repara numa marca de nascença presente no corpo da protagonista de Alma Gêmea.

Num determinado momento, Adelaide (Walderez de Barros) faz uma visita inesperada para Serena em busca de um sinal da neta. Ao conversar com a faxineira do casarão, ela pergunta se ela possui alguma marca de nascença e descobre algo quase improvável.

Acontece que a protagonista da novela Alma Gêmea mostra uma marca no peito e Adelaide percebe que a mancha está no mesmo lugar em que Luna levou o tiro dado pelos capangas de Cristina (Flávia Alessandra).

No fim da conversa, Adelaide fica pasma, porém tranquila, com o sinal no corpo de Serena. Ela abraça a personagem principal da novela Alma Gêmea e agradece sua presença, mas Serena não entende o que está acontecendo.

Estudioso de Alma Gêmea confirma a hipótese

A descoberta da mancha deixa Adelaide reflexiva e mais aliviada. Mas, a personagem vivida por Walderez de Barros na novela da Globo vai conversar com Elias (Umberto Magnani), que pede calma.

Na conversa, o estudioso explica que as almas demoram um tempo para reencarnarem. Porém, os espíritos apegados ao mundo terreno podem voltar imediatamente.

Segundo ele, isso acontece, principalmente, nos casos de acidentes drásticos, como aconteceu com Luna nos primeiros capítulos de Alma Gêmea.

Em Alma Gêmea, Adelaide (Walderez de Barros) pergunta sobre a marca de nascença de Serena (Priscila Fantin) (João Miguel Júnior/Globo)

Elias diz ainda para Adelaide que o corpo que recebe a alma, na maioria das vezes, apresenta alguma cicatriz da vida anterior e a personagem lembra da mancha no peito de Serena.

O elenco da novela Alma Gêmea conta com Liliana Castro, Eduardo Moscovis, Priscila Fantin, Flávia Alessandra, Julia Lemmertz, Nicette Bruno, Luigi Baricelli, Elizabeth Savala, Malvino Salvador, Alexandre Barillari, Walderez de Barros, Kayky Brito, Drica Morais e Cecília Dassi.