Agora é oficial! Belo sai de casa e vai morar em mansão

Um dos últimos passos para a oficialização da separação do cantor Belo e de Gracyanne Barbosa foi dado. Na tarde da última terça-feira, dia 23 de abril, funcionários do pagodeiro foram vistos retirando seus pertences de dentro da casa em que Belo morava com a influenciadora fitness.

Conforme publicado pelo O Fuxico, o término do relacionamento foi oficializado e a mudança do cantor finalizada na própria terça-feira após ele decidir sair da casa que dividia com Gracyanne por anos. Com a mudança, Belo passou a morar em uma nova mansão no Rio de Janeiro apesar dos boatos sobre uma dívida milionária do ex-casal.

A mudança em questão aconteceu no mesmo dia e horário em que a festa em comemoração aos 50 anos do cantor seria realizada. Festa essa que Belo decidiu cancelar depois que o anúncio de sua separação se transformou em uma grande polêmica contando até mesmo com relatos de uma possível traição por parte da musa fitness.

Avaliada em R$10 milhões

Apesar de ainda ter dívidas, mesmo após resolver a pendência financeira com o ex-jogador de futebol Denilson, Belo passa a morar em uma mansão avaliada em R$10 milhões. Conforme dito anteriormente por Gracyanne, ela permanecerá na casa que dividia com o cantor, enquanto ele se mudará para outro imóvel. A nova residência do pagodeiro fica localizada na região do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de janeiro.

Em declaração anterior, Gracyanne tornou público o fato de que ela e o cantor estavam com dívidas e problemas de organização financeira, citando este como um dos fatos que levaram o relacionamento dos dois ao desgaste. Estima-se que a dívida do ex-casal ultrapasse o valor de R$1 milhão. Os antigos imóveis e bens tanto de Belo quanto de Gracyanne não estão em nome dos dois, que eram casados no regime de comunhão de bens.