Zico e Jennie do BLACKPINK anunciam colaboração

O rapper e produtor sul-coreano de 31 anos de idade, Woo Ji-ho, mais conhecido como Zico, surpreendeu seus fãs ao anunciar o lançamento de seu próximo single intitulado ‘SPOT!’, em colaboração com a idol de k-pop, Jennie, atual integrante do grupo feminino BLACKPINK.

Foi a agência KOZ Entertainment que anunciou oficialmente a colaboração entre Zico e Jennie do BLACKPINK, marcando o primeiro lançamento do rapper desde o mini-álbum “Grown Ass Kid”, lançado em julho de 2022.

Foi através de suas redes sociais que o Zico começou a compartilhar vários teasers ou prévias onde podemos ver a Jennie do BLACKPINK cantando trechos da música, que se chamará 'SPOT!' e será lançada na próxima sexta-feira, 26 de abril. "É uma pista de hip-hop que gira em torno de dois amigos que se encontram em uma festa noturna", compartilhou a agência do rapper.

“Jennie colocou seu coração e alma no processo de gravação. Ela demonstrou profissionalismo ao sugerir a edição, mesmo quando elogiei o som. Jennie desempenhou um papel importante no aprimoramento desta faixa. A agradável colaboração teve resultados positivos,” revelou Zico durante uma transmissão ao vivo em sua conta do Instagram.

Vale a pena mencionar que em 2024, Zico comemora seu décimo aniversário desde sua estreia como artista solo, depois de ter estreado no grupo Block B em 2011, mas foi em 2014 que lançou sua primeira música solo intitulada “Tough Cookie”, embora sua música de maior sucesso até agora seja ‘Any Song’.

Por sua vez, Jennie é atualmente membro do grupo feminino de k-pop BLACKPINK desde sua estreia em 2016, onde atua como rapper, e em novembro de 2018 lançou seu primeiro single solo intitulado 'SOLO'.