Zefa Leonel vira heroína em No Rancho Fundo: O que a protagonista fez?

Zefa Leonel vira heroína durante desabamento de gruta na novela No Rancho Fundo (Divulgação/Globo)

A protagonista da novela No Rancho Fundo é uma heroína do sertão. De volta ao garimpo, Zefa Leonel (Andrea Beltrão) salva a vida de Tico Leonel (Alexandre Nero), que passa por um momento difícil na trama da Globo.

Uma reviravolta acontece quando a personagem principal da novela de Mario Teixeira contraria a opinião de todos e volta ao garimpo para encontrar a turmalina paraíba em suas terras. Mas, Tico fica aflito e quase perde a vida nos próximos capítulos. Entenda os detalhes!

Segundo o último roteiro divulgado pela Globo, o marido de Zefa Leonel resolve ir com a protagonista de No Rancho Fundo para garantir sua segurança no garimpo, mas é ele quem precisa de socorro.

Perigo em Rancho Fundo: O que acontece com Tico Leonel?

Nos próximos capítulos da novela da Globo, o personagem de Alexandre Nero vai atrás de Zefa Leonel e fica desesperado quando a gruta começa a desmoronar.

Vendo a situação do marido no garimpo, a personagem de Andrea Beltrão na novela consegue tirar Tico Leonel do meio das pedras, virando uma verdadeira heroína para todos da família.

No Rancho Fundo: Zefa Leonel salva a vida de Tico durante o garimpo (Reprodução/Globo)

Em casa, os filhos de Zefa Leonel tentam convencer a mãe que é hora desistir do trabalho, já que ela pode morrer soterrada.

Mas, Quinota (Larissa Bocchino) encontra uma substância estranha na roupa da matriarca e ela conclui que ainda há turmalina paraíba na gruta azul e ela decide continuar a explorar mais o local.

Outros destaques na novela das 18 horas

Nos próximos capítulos da novela da Globo, o jornalista e poeta Guilherme Tell (Rafael Saraiva) vai até a Prefeitura de Lapão da Beirada e encontra Sabá Bodó (Welder Rodrigues) e Nivalda (Titina Medeiros) distribuindo cestas básicas.

Sabá Bodó (Welder Rodrigues) e Nivalda (Titina Medeiros) entregam uma cesta básica a Guilherme Tell (Rafael Saraiva) na novela No Rancho Fundo (Beatriz Damy/Globo)

Mostrando interesse pelas cestas, Guilherme diz ao casal de picaretas que está ali por causa de uma denúncia. Segundo ele, a prefeitura está desviando dinheiro de merenda escolar para a confecção das cestas.

No meio dos eleitores, Sabá Bodó afirma que é tudo mentira e Nivalda acaba enxotando Guilherme da prefeitura e o obriga a levar uma cesta básica.