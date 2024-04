Um documentário tira o valioso recorde de audiência de “The Last Of Us”: descubra qual é

The Last of US

A série de videogames aclamada mundialmente, “The Last of Us”, foi superada em audiência na plataforma Max pelo impactante documentário intitulado “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”.

Este novo documentário revelou verdades perturbadoras e escândalos por trás das câmeras, superando "The Last of Us" em termos de audiência.

Lado sombrio de programas infantis

Quiet on Set explora as lutas e abusos enfrentados pelos atores infantis em programas da Nickelodeon, expondo a realidade que estava escondida atrás das câmeras.

O documentário apresenta entrevistas com estrelas conhecidas como Drake Bell e Alexa Nikolas, que corajosamente compartilham suas experiências de abuso na indústria.

Durante a semana de 18 a 24 de março, este programa conseguiu captar a atenção do público e superou o recorde de audiência de "The Last of Us" na Max.

O documentário acumulou impressionantes 1,3 bilhão de minutos assistidos, deixando em segundo lugar o popular videogame com seus 1,2 bilhão de minutos.

O show gerou amplos debates nas redes sociais, já que evidenciou os abusos e as difíceis condições enfrentadas pelos atores infantis nos programas da Nickelodeon.

As revelações sobre casos de abuso e maus-tratos chocaram a audiência e levaram a importantes conversas sobre o tratamento de menores na indústria do entretenimento.

Depoimentos de estrelas

As figuras conhecidas como Drake Bell e Alexa Nikolas compartilharam suas experiências pessoais de abuso sexual por parte de profissionais da indústria.

Estes testemunhos ajudaram a lançar luz sobre os segredos obscuros que estavam escondidos por trás dos programas queridos pelo público.

Embora "Quiet on Set" tenha ficado em primeiro lugar no ranking de audiência da Max, ocupou o terceiro lugar no ranking geral da Nielsen naquela semana.

Outras produções como a adaptação de "3 Body Problem" da Netflix e o remake de "Road House" da Prime Video superaram em audiência o documentário.

É provável que "The Last of Us" recupere sua posição como o programa mais bem-sucedido na Max quando estrear sua segunda temporada.

No entanto, as impressionantes cifras de audiência de "Quiet on Set" destacam o interesse do público em conhecer os segredos sombrios por trás dos programas de televisão e os escândalos que eram ocultados no passado.