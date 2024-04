Tony Ramos fez 60 anos de carreira: 4 novelas e personagens marcantes

Com 60 anos de carreira, Tony Ramos interpretou muitos personagens marcantes na televisão (Divulgação/Globo)

Com 60 anos de carreira, o ator Tony Ramos fez muitas novelas marcantes na televisão: Terra e Paixão, Paraíso Tropical, Caminho das Índias e Avenida Brasil são algumas delas.

As passagens pela TV Tupi e Rede Excelsior foram marcantes, mas foi na TV Globo que Tony Ramos foi consagrado e teve personagens marcados na memória do telespectador. Confira abaixo algumas novelas marcantes na emissora carioca.

Terra e Paixão

Terra e Paixão: Antônio (Tony Ramos) morre no casamento de Caio (Cauã Reymond) e Aline (Barbara Reis) (Léo Rosario/Globo)

O vilão Antônio La Selva foi o último personagem de Tony no horário nobre da Globo. Dono de uma grande quantidade de terra, o maior produtor rural de Nova Primavera quer ainda mais.

Na novela de Walcyr Carrasco ele é pai de Caio que se casa com Aline, rival deste marcante vilão das novelas da Globo.

Paraíso Tropical

Paraíso Tropical: o namoro de Antenor e Fabiana foi um dos mais criticados em 2007, quando a novela foi exibida no horário nobre da Globo (Divulgação/Globo)

Neste clássico da Globo, Tony Ramos deu vida ao empresário Antenor. Um cafajeste que trai sua esposa Ana Luísa (Renée de Vielmond) com a secretária Fabiana (Maria Fernanda Cândido).

No fim da novela, o personagem de Tony Ramos se apaixona por Lúcia (Gloria Pires) e deixa seus casos extraconjugais no passado. A trama foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo.

Pai Herói

Tony Ramos foi o protagonista da novela Pai Herói (Reprodução/Instagram)

Tony Ramos foi o protagonista da novela exibida em 1979. Seu personagem, André Cajarana, deixa a cidade de Paço Alegre, em Minas Gerais, para viver no Rio de Janeiro, onde busca esclarecer a verdade sobre seu pai.

Na novela, o ator faz par romântico com a personagem de Elizabeth Savalla.

Caminho das Índias

Ísis Valverde, Tony Ramos e Marcos Schechtman nos bastidores da novela Caminhos da índia (João Miguel Júnior/Globo)

A novela de Glória Perez também marcou a carreira de Tony Ramos na Globo. Quem não lembra de Opash, marido de Indira (Eliane Giardini) e pai de quatro filhos?

Orgulhoso e apegado aos costumes, este personagem fez o que pode para educar os filhos Raj (Rodrigo Lombardi), Amitav (Danton Mello), Ravi (Caio Blat) e Shanti (Carolina Oliveira). Quem não lembra das enormes discussões sobre o sistema de castas com o velho Karan (Flávio Migliaccio)?