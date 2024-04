Shakira “humilhou” Piqué em um momento doloroso diante de milhões de pessoas

Shakira lançou uma indireta contra Gerard Piqué durante o ‘El Clásico’. Milhares de internautas afirmam que a artista colombiana “enviou uma alfinetada ao seu ex” enquanto milhões de pessoas estavam em frente à televisão.

O Real Madrid saiu vitorioso ao derrotar o FC Barcelona por 3 a 2 no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, Espanha. O encontro foi marcado pela intensidade da equipe e pela capacidade de superar o adiantamento precoce do clube catalão. Por sua vez, Shakira aproveitou a oportunidade global que um jogo dessa magnitude representa para lançar uma “indireta” a Gerard Piqué.

A cantora barranquillera de 47 anos compartilhou com seus seguidores nas redes sociais a "boa razão" pela qual estava assistindo ao jogo de futebol. Shakira tirou uma foto da sua televisão no exato momento em que os outdoors do estádio Santiago Bernabéu estavam promovendo seu novo álbum de estúdio "Las mujeres ya no lloran".

“Os banners. Uma boa razão para assistir El Clásico”

"Os banners. Uma boa razão para assistir El Clásico", escreveu nas redes sociais.

Alguns internautas afirmam que Shakira aproveitou o momento para lançar uma indireta dura a Gerard Piqué durante o El Clásico com sua publicação irônica, porque "ela esfregou seu sucesso em seu ex".

Gerard Piqué conseguiu se tornar um dos melhores jogadores da história do FC Barcelona e disputou 42 jogos oficiais contra o Real Madrid.

Os internautas afirmaram que enquanto Gerard Piqué lamentava a derrota de sua equipe de toda a vida, Shakira celebrava o sucesso avassalador de seu novo álbum de estúdio, lançado em 22 de março passado.

O Real Madrid é o líder absoluto do campeonato da La Liga na Espanha, com sua vitória sobre o Barcelona, a equipe liderada por Carlo Ancelotti está totalmente encaminhada para conquistar um novo campeonato nacional.