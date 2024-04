Sandra perturbada em Renascer: Ela sabe do último crime de Egídio

O crime cometido por Egídio (Vladimir Brichta) será descoberto por sua própria filha. Depois do funeral de José Venâncio (Rodrigo Simas) em Renascer, Sandra (Giullia Buscacio) fica ainda mais revoltada e não perdoa o pai.

A descoberta que Egídio matou um dos filhos de José Inocêncio (Marcos Palmeira) acontece sem querer pela filha de Dona Patroa (Camila Morgado), que escuta uma conversa na cozinha.

Em cenas que ainda estão por vir na novela das 21 horas, Sandra deixa nas entrelinhas que pode ter se arrependido de abrir o bordel de Jacutinga (Juliana Paes).

A filha de Egídio conta para Rachid (Almir Sater) que a ideia foi apenas para deixar seu pai nervoso: “”Olha, seu Rachid...eu acho que reabrir a casa das damas valeu mais pela provocação a painho que qualquer coisa.”, afirma a jovem.

O libanês pergunta se a filha de Dona Patroa, que ganhou o apelido de It girl do cacau na web, vai desistir e ela pede um tempo: “A gente precisa ter calma para fazer as coisas dentro dos conformes”, responde a personagem de Giullia Buscacio.

Personagem de Renascer revela o crime de Egídio

O libanês é quem revela para Sandra que e Egídio matou Venâncio em Renascer. Durante a conversa sobre a reabertura da casa das damas, Rachid conta o que sabe sobre o último assassinato na novela da Globo.

Tudo acontece quando Sandra pergunta a Rachid se Egídio esteve na casa dela à sua procura e ele diz que sim, mas que Damião (Xamã) coloca o coronel para correr.

No remake de Renascer, Venâncio (Rodrigo Simas) morre ao ser atingido por uma bala de revólver dentro do carro de João Pedro (Juan Paiva) (Divulgação/Globo)

O personagem de Almir Sater na novela das 21 horas também explica que João Pedro (Juan Paiva) pediu para o ex-matador profissional protegê-la do próprio pai e ela fica impressionada.

Por fim, Rachid dá uma reposta que deixa claro para Sandra que Egídio foi responsável pela morte de José Venâncio: “Ele fez…sim, senhora. Ele está muito preocupado com a dona Sandra, mas isso antes do coronel matar o irmão dele”, afirma o libanês.