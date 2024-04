Quem são as filhas de Jennifer Lopez e Ben Affleck que mudaram de gênero?

Após 20 anos de terem se comprometido e depois terminado e seguido com suas vidas separadamente, Jennifer López e Ben Affleck surpreenderam o mundo em 2022 ao anunciar em um comunicado e com algumas imagens que haviam se casado secretamente em Las Vegas.

Ambos formaram uma família mista, onde agora vivem com os filhos que tiveram de seus respectivos primeiros casamentos. JLo foi mãe de Emme e Max Muñiz com Marc Anthony, enquanto Ben foi pai de Violet Anne, Seraphina Rose Elizabeth e Samuel com sua ex Jennifer Garner.

Segundo a revista Hasper’s Bazaar, no papel de pais, ambos têm se dedicado a proporcionar aos seus filhos um ambiente cheio de amor e apoio.

Recomendados

A proximidade deste casal com sua descendência tem sido tanta que duas das filhas que decidiram mudar de gênero têm ao seu lado para orientá-las, apoiá-las e amá-las como são.

Trata-se de Seraphina Affleck e Emme Muñiz, ambas se tornaram amigas inseparáveis ao compartilharem os mesmos gostos.

Seraphina Affleck

É a filha de 15 anos de Affleck e Garner, apareceu na missa do funeral de seu avô e se apresentou como Fin Affleck.

Nem Fin nem sua família confirmaram que ela tenha mudado de identidade, mas a adolescente decidiu mudar de nome e foi vista com um guarda-roupa neutro, bem como com diferentes cortes de cabelo chamativos.

Emme Muñiz

É a filha de 16 anos de Lopez e Anthony, identifica-se como pessoa não binária e utiliza o pronome ‘elu’.

Foi assim que JLo a apresentou em um concerto com ela, e a mãe de dois confirmou sentir-se muito orgulhosa de seu caminho para o sucesso em tão tenra idade.

Jennifer e Ben concordam que seus filhos devem se sentir apoiados enquanto passam pela adolescência. “Eles têm muitos sentimentos, são adolescentes, mas estão se saindo muito bem até agora”, disse Jenny from the block à Vogue, “o que espero cultivar com nossa família é que os filhos deles [os de Ben Affleck] vejam que têm uma nova aliada em mim”.