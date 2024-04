Quem é o assessor acusado de separar Davi e Mani? Entenda o caso

Davi do BBB 24 esclarece polêmica sobre fim de relacionamento e sumiço de Mani Rego das redes sociais Imagem: reprodução redes sociais

A possível separação entre Davi Brito, vencedor do Big Brother Brasil 2024, e Mani Reggo segue dando o que falar. Ao que tudo indica, o relacionamento entre os dois chegou ao fim depois que uma fala do brother durante sua participação no Mais Você repercutiu nas redes sociais. Na ocasião, Davi não se referiu a Mani como sua companheira, mas sim como uma pessoa a quem estava conhecendo melhor.

Por sua vez, Mani utilizou suas redes sociais para publicar um grande texto falando sobre a situação de forma indireta, e levando os internautas a se posicionarem diante da crise entre o casal.

Conforme o portal Metrópoles, essa crise teve um fator a mais para estourar e, segundo Alessandro Lo Bianco, uma das principais motivações foi causada pelo assessor Fritz Paixão. A revelação aconteceu durante o programa A Tarde é Sua, apresentado por Sônia Abrão.

Segundo Lo Bianco, Fritz Paixão é o empresário responsável pela carreira de Mani. Ele teria criado uma marca com o nome do casal sem ter a autorização de Davi, documento este que chegou a ser assinado por Mani em fevereiro, quando o motorista ainda estava confinado na casa do BBB 24.

Fritz Paixão é apontado como o causador da separação de Mani e Davi. (Reprodução / Redes Sociais)

Contratos assinados

Munido do contrato assinado por Mani, o assessor teria ido até a Globo para apresentar o documento a Davi, que foi orientado pela emissora a não assinar e recusar a oferta de Fritz, que inclusive estaria impedido de entrar na Globo. Desta forma, segundo Lo Bianco, a briga entre Davi e Mani foi causada justamente pelos “contratos assinados em nome” do vencedor do BBB 24.

“O plano dele era agenciar a Mani e o Davi. Ele chegou a anunciar que o Davi já fazia parte do casting dele nas redes sociais”, afirma o jornalista que completa: “Eles queriam que o Davi rompesse o contrato com a Globo até julho para ficar só com a agência deles, fazendo os trabalhos que Mani já está fazendo”.

Segundo o jornalista, a empresa de Fritz também teria registrado os bordões de Davi dentro do reality, inclusive o famoso “Calma Calabreso”, além disso, a recusa de Mani em falar com a Globo também seria orientada pelo empresário, visto a disputa entre Fritz e a própria Globo.