Passando por momentos turbulentos, Belo é pego de surpresa em seu aniversário

Os últimos dias não vem sendo fáceis para o cantor Belo. Desde que sua separação da influenciadora fitness, Gracyanne Barbosa, foi anunciada, o cantor viu seu nome estar relacionado com uma série de polêmicas, incluindo uma possível traição por parte da ex-companheira.

Diante da situação, Belo seguiu cumprindo sua agenda de shows e chegou a se mostrar emocionado durante uma apresentação realizada na última sexta-feira, dia 19 de abril. Além disso, o cantor também optou por cancelar a festa em comemoração a seus 50 anos, que deveria ocorrer na tarde desta terça-feira (23), no Rio de Janeiro.

No entanto, nem tudo é polêmica na vida do cantor. Conforme publicado pelo Portal Extra, Belo descobriu que sua família está prestes a ganhar um novo membro. Por meio de uma publicação nas redes sociais o filho do pagodeiro, Paulo Arthur, de 33 anos, anunciou que será pai pela terceira vez.

Recomendados

O bebê é o quarto neto de Belo, que já têm outras 3 netas, sendo duas delas filhas de Arthur. Além do filho mais velho, ele também é pai de outras três mulheres, Ingrid, Paula e Isadora.

Paulo Arthur é fruto do relacionamento entre Belo e Cristiane da Silva. O rapaz chegou a ser preso no último ano após ser encontrado com um pacote de drogas em uma rodoviária no Reio de Janeiro. Na ocasião, Paulo assinou um termo circunstanciado e alegou que as drogas eram para consumo próprio.

Momentos conturbados

O cantor Belo está passando por momentos conturbados em sua vida pessoal. Na última semana sua separação de Gracyanne Barbosa, com quem foi casado por 16 anos, tornou-se pública. Apesar do casal já estar separado há oito meses, somente agora o caso foi divulgado em meio a uma série de especulações.

Segundo divulgado, um dos motivos que levaram ao término do casamento foi uma possível traição por parte da influenciadora, que negou os boatos e afirmou que seu caso com o personal trainer Gilson de Oliveira aconteceu após o término de seu casamento.