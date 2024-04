O rei Felipe da Espanha pode substituir Charles e se tornar o novo monarca do Reino Unido?

Os detalhes de como as monarquias europeias funcionam são tremendamente complicados e curiosos. Muitas vezes, as pessoas ficam apenas na superfície, mas por trás dela existem milhares de conceitos, temas, processos e histórias que poderiam causar muito choque. Devido à recente doença do rei Charles III, surgiram muitas especulações sobre a sua possível morte e o que aconteceria com a coroa britânica.

Instituições separadas e independentes uma da outra

A primeira dúvida que existe é como podem os reis de outra nação ser sucessores de um monarca? Fácil, tudo se deve aos laços familiares históricos. “No final do século XIX e início do século XX, a maioria dos filhos e netos de Vitória da Inglaterra e Alberto de Saxe eram titulares ou consortes de uma casa real”, explica a especialista María José Gómez. Especificamente, 9 de seus filhos e 26 dos seus 42 netos casaram-se com outros membros da realeza por toda a Europa.

"A família real espanhola está relacionada com os Windsor graças ao casamento entre o Rei Alfonso XIII e Victoria Eugenia, neta da Rainha Vitória da Inglaterra", por isso que Juan Charles I chamava Isabel II de "prima" e o rei Felipe VI se refere à Rainha da Inglaterra como "Tia Lilibeth", acrescenta María José.

Recomendados

A linha de sucessão britânica é muito extensa e chega até o rei Felipe VI

Esta situação torna as linhas de sucessão das monarquias tremendamente amplas e complexas, já que, devido a todos esses casamentos, muitas famílias reais estão relacionadas com os Windsor. Como, por exemplo, os noruegueses, os suecos ou os dinamarqueses.

Segundo a especialista, Felipe VI está na linha de sucessão, mas é tão ampla que ultrapassa a fronteira da Inglaterra, porém em uma posição muito distante, por volta do 500º lugar. Essas linhas estão em constante mudança com os nascimentos de novos membros, ou mesmo falecimentos, problemas nas casas reais de toda a Europa, mas especificamente na família real britânica.