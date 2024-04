O comportamento da princesa Leonor que incomoda os guarda-costas e irrita a rainha Letizia

A princesa Leonor teve um papel muito importante e relevante nos últimos meses. Em 31 de outubro, no Congresso dos Deputados, ela prestou juramento à Constituição perante o Rei, marcando assim sua maioridade e assumindo maiores responsabilidades em seu caminho rumo à eventual ascensão como rainha da Espanha. Neste momento, ela surge como a principal esperança para a monarquia, iniciando uma nova era ao deixar para trás o sobrenome Bourbon.

A princesa Leonor desafia a rainha Letizia com seu comportamento rebelde

No entanto, ao atingir a maioridade, Leonor começa a seguir suas próprias diretrizes, supostamente gerando desaprovação de sua mãe por seu comportamento. Durante sua estadia no País de Gales, onde estava cursando o ensino médio como interna aos 16 anos, ela conseguiu experimentar a independência e a liberdade, mas naquela época, sendo menor de idade, sua vida privada não chamava tanto a atenção. Agora, com 18 anos, a mídia tem carta branca para se concentrar e seguir os passos para expor sua vida social.

Atualmente, centenas de cidadãos se surpreendem ao ver a princesa Leonor em locais públicos, como bares e discotecas, não hesitando em capturar as imagens.

Leonor de Borbón não quer seguir as normas da rainha Letizia e do rei Felipe VI

Por sua vez, Leonor decidiu ficar em Zaragoza com seus amigos da academia em vez de voltar para Zarzuela, a menos que seja absolutamente necessário. Ela faz parte de um grupo social com o qual passa todos os fins de semana. Recentemente, foi vista em uma boate conhecida de Zaragoza, usando um top branco que deixava suas costas e abdômen à mostra, acompanhado de óculos escuros na tentativa de não chamar a atenção.

Surpreendentemente, Leonor não compartilha seus planos com a rainha Letizia, sua mãe, que fica sabendo deles através dos meios de comunicação, conforme relatado pelo El Nacional. Letizia não gosta que sua filha saia tarde da noite nem que retorne tarde para casa. Ela desaprova as frequentes visitas à discoteca e um possível consumo de álcool, ciente de que qualquer erro pode repercutir no futuro da herdeira.