Novo trailer de Deadpool & Wolverine revelado: isto é o que sabemos sobre o filme da Marvel

A semana começou da melhor forma para os fãs da Marvel. Através de suas redes sociais, Ryan Reynolds, Hugh Jackman e Marvel Studios compartilharam o novo trailer de Deadpool & Wolverine, aumentando ainda mais as expectativas para o filme que marcará o retorno de Jackman ao amado personagem Wolverine.

Ao contrário dos outros teasers que foram vistos de Deadpool & Wolverine, este novo material nos mostra muito mais de Logan. Parece que estamos diante de um Wolverine de um universo muito diferente, alguém que foi um X-Men mas que falhou em seu universo, e é por isso que Wade Wilson sai para recrutar sua ajuda, pois ele parece estar prestes a perder tudo também.

O que sabemos sobre Deadpool & Wolverine?

"A 'Time Variance Authority' (TVA), uma organização burocrática que existe fora do tempo e do espaço e monitora a linha do tempo, retira Wade Wilson / Deadpool de sua vida tranquila e o embarcará em uma missão que mudará a história do Universo Cinematográfico da Marvel (UCM) ao lado de Wolverine", é a sinopse oficial do filme.

A TVA é uma organização que já vimos anteriormente no UCM na série Loki. Essa organização é responsável por garantir que as linhas temporais não sejam alteradas no que é conhecido como o multiverso dentro do universo Marvel.

O diretor Shawn Levy deixou claro que não se trata de um 'Deadpool 3', apesar de ser a terceira entrega com Reynolds como protagonista, então ver este avanço mostrando mais do Wolverine está em linha com essa declaração.

"Em relação à elaboração da história de Deadpool e Wolverine, senti-me privilegiado todos os dias, pois estamos falando de duas grandes estrelas do cinema em seus papéis mais icônicos. Também me deu uma oportunidade. É o terceiro filme do Deadpool, mas não é o Deadpool 3. É algo diferente que se assemelha muito ao Deadpool e Wolverine. E não tenta copiar nada dos dois primeiros filmes. Eles foram incríveis, mas esta é uma aventura de personagens de dois jogadores", afirmou Levy.

‘Deadpool & Wolverine’ está programado para ser lançado em 26 de julho. O filme faz parte da fase 5 do UCM e será o único filme da Marvel a ser lançado este ano.