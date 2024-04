Madonna surpreende fãs com palavras surpreendentes durante seu show

TikTok tornou-se, nos últimos anos, uma das plataformas mais utilizadas em todo o mundo. Milhões de pessoas, principalmente jovens, compartilham constantemente gravações de curta duração que acumulam milhões de reproduções em poucas horas.

Entre todas as publicações, nas últimas horas milhares de fãs começaram a compartilhar trechos do show de Madonna, mas o que mais impactou os seguidores da Rainha do Pop? A cantora disse "vai se f*der".

Sim, embora haja muitos artistas que se esforçam para dar algumas palavras ao seu público mexicano, Madonna decidiu usar um palavrão para se encaixar com seus seguidores. Armando Tovar, o usuário que postou o momento exato em que a cantora falou, escreveu o seguinte: “Momento exato em que Madonna diz ‘Chinga tu madre’. Palacio dos Esportes em 21 de abril, noite 2″.

Mhoni Vidente prevê um terrível acidente para Madonna

Apesar do grande número de publicações feitas sobre Madonna, nas últimas horas começou a se popularizar a previsão feita por Mhoni Vidente, uma vidente que acertou em vários eventos, mas o que se trata essa declaração?

Segundo a clarividente, a cantora terá um acidente durante um de seus concertos: “Visualiza-se que no terceiro concerto ela desmaia, estará muito cansada. Ela vem para arrasar completamente, visualiza-se que é a última turnê que Madonna não vai aguentar. Não vai cancelar o show, ela não cancela, é muito profissional. Vão lhe dar uma coca-cola para que o açúcar e a pressão subam”, assegurou Mhoni Vidente.

Até agora, a gravação já tem mais de 100 mil visualizações no TikTok, onde se podem ler comentários como "ela disse isso para Lucia Méndez", "Momento exato em que Madonna vê Lucia Méndez, sentada em um de seus concertos", "A que horas terminou o concerto?" ou "Você é humilde, minha querida, que Deus te abençoe!".