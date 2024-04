Kim Kardashian perde mais de um milhão de seguidores após música de Taylor Swift

Taylor Swift foi eleita a 'pessoa do ano' pela revista Time Taylor Swift não aguentou mais e acusou Kim Kardashian de derrubá-la psicologicamente (Instagram @taylorswift @kimkardashian)

Kim Kardashian perdeu mais de um milhão de seguidores no Instagram depois que Taylor Swift lançou sua nova música ‘ThanK you aIMee’ como parte de seu novo álbum ‘The Tortured Poets Department: The Anthology’.

De acordo com o Page Six, na semana passada, Kim tinha 364,3 milhões de seguidores, mas agora está com 363M.

Embora Taylor Swift não tenha dito diretamente, todos afirmam que sua nova música 'ThanK you aIMee' (obrigada Aimee) é dedicada a Kim.

Recomendados

"Os fãs com olhos de águia notaram imediatamente que as letras maiúsculas do título apontavam para Kardashian", disse a fonte citada.

A música fala sobre um valentão do ensino médio ‘bronzeado com spray’. Todos relacionaram a letra com Kim Kardashian, pois não é segredo para ninguém que ela e Taylor tiveram diferenças em 2016, quando a modelo era casada com Kanye West. Naquela época, Kim vazou parte de uma ligação entre o rapper e Taylor, fazendo parecer que a atual namorada de Travis Kelce aprovou que Kanye cantasse o seguinte: “Sinto que eu e Taylor ainda podemos fazer sexo. Por quê? Eu fiz aquela vadia famosa”.

Taylor Swift, Kanye West e Kim Kardashian

Kim afirmou que Taylor Swift já sabia que o rapper a chamaria de "vadia" em sua música. No entanto, a cantora britânica afirmou posteriormente que nunca lhe mostraram a letra completa da música e que a gravaram ilegalmente.

Após o vazamento de toda a ligação, foi revelado que Kim havia editado os áudios e que Taylor estava falando a verdade.

A então esposa de Yes se defendeu na atual X, afirmando que "para ser clara, o único problema que tive em relação à situação foi que Taylor mentiu através de seu publicista, que afirmou que 'Kanye nunca ligou para pedir permissão...' Eles falaram claramente, então deixei todos verem isso. Ninguém jamais negou que a palavra 'vadia' tenha sido usada sem sua permissão".

O que Taylor Swift diz em ‘ThanK you aIMee’ sobre Kim Kardashian?

‘ThanK you aIMee’ fala sobre um valentão bronzeado com spray. Abaixo está a letra completa da música:

Quando imagino minha cidade natal

Existe uma estátua sua bronzeada com spray.

Quando imagino minha cidade natal.

Que ameaça me empurrar escada abaixo na nossa escola.

E sempre foi a mesma dor lancinante.

Mas sonhei que um dia poderia dizer.

Todo esse tempo em que você estava desferindo golpes, eu estava construindo algo.

E não consigo perdoar a forma como me fez sentir.

Gritei "Vai se foder, Aimee" para o céu noturno enquanto o sangue jorrava.

Mas não consigo esquecer a maneira como me fiz curar.

E não foi uma briga justa ou uma morte limpa.

Sempre que Aimee pisou minha sepultura.

E então ela escreveu manchetes.

No jornal local, rindo-se de cada pequeno passo que ele dava.

E sempre foi a mesma dor lancinante.

Ele gritou: “Foda-se, Aimee” para o céu noturno enquanto o sangue jorrava.

Todo esse tempo que você passou lançando golpes, eu estava construindo algo.

E não podia esperar para te mostrar que era real.

Ele gritou: "Foda-se, Aimee" para o céu noturno enquanto o sangue jorrava

Mas não consigo esquecer a forma como me fiz curar.

Todo mundo sabe que minha mãe é uma mulher santa.

Mas ela costumava dizer que desejava que você estivesse morta.

Empurrei cada pedra morro acima.

Suas palavras ainda ressoam na minha cabeça, ecoam na minha cabeça.

Escrevi mil músicas que não gostou.

Construí um legado que não pode desfazer.

Mas quando conto as cicatrizes, há um momento de verdade.

Isso não teria acontecido se você não estivesse aqui.

E talvez você tenha reconsiderado.

E na tua mente, nunca venceu o meu espírito negro e azul.

Eu não acho que você tenha mudado muito.

E então eu mudei seu nome e qualquer pista definidora real.

E um dia, seu filho chega em casa cantando.

Uma música que só nós duas saberemos é sobre você.

Todo esse tempo que você passou desferindo golpes, foi tudo em vão.

E nossa cidade parece tão pequena daqui de cima.

Gritei "Obrigado, Aimee" para o céu noturno e as estrelas são impressionantes.

Porque não consigo esquecer a forma como me fiz curar.

Todo mundo sabe que minha mãe é uma mulher santa.

Mas ela costumava dizer que desejava que você estivesse morta.

Então empurrei cada pedra até aquela colina.

Suas palavras ainda ecoavam na minha cabeça, ecoavam na minha cabeça.

Finalizado

Obrigado, Aimee

Obrigado, Aimee