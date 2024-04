Kevin Bacon voltou ao colégio onde filmou “Footloose” 40 anos depois

Para quem não sabe, “Footloose”, conhecido em português como “Ritmo Louco”, foi um filme romântico de sucesso lançado em 1984, dirigido por Herbert Ross e estrelado por Kevin Bacon, que arrecadou US$80 milhões e sem dúvida foi um marco na carreira do seu protagonista principal.

Bacon recebeu um convite da Payson High School, em Payson, Utah, onde várias cenas do filme foram filmadas há 40 anos. No sábado, 20 de abril, o famoso ator de 65 anos compareceu ao local graças a uma campanha liderada por mais de mil estudantes.

A emoção de Kevin Bacon

Em seu discurso perante o corpo discente da escola em Payson, Bacon mostrou sua emoção diante da convocação, "Vamos, leões! Passou muito tempo, 40 anos, e isso me deixa boquiaberto. As coisas parecem um pouco diferentes por aqui. Eu diria que o que parece mais diferente sou eu. Quando ouvi pela primeira vez que queriam que eu viesse, pensei: 'Uau, isso é uma loucura'. Mas todos vocês têm sido simplesmente incansáveis. Me convenceram".

Através de suas redes sociais, no dia 22 de março o ator confirmou sua presença no baile de formatura. Como parte de sua campanha e para mostrar sua gratidão, os estudantes prometeram ajudar a fundação fundada por Bacon em 2007, SixDegrees.org, para fornecer ajuda a jovens e escolas.

“Hoje, todos tiveram a oportunidade de testemunhar a verdadeira essência do impacto coletivo. Desde os estudantes visionários que iniciaram esta campanha até os generosos parceiros de marcas que forneceram recursos inestimáveis. Juntos, arrecadamos US$1,1 milhões em produtos ou serviços em espécie durante esta ativação, beneficiando quatro organizações incríveis. É o poder da unidade em ação”, disse Stacy Huston, diretora executiva da SixDegrees.org

Foram selecionadas como beneficiárias quatro organizações sem fins lucrativos sediadas em Utah: Encircle, Centro de la Familia, Spy Hop e Food and Care Coalition receberam cada uma 1250 kits de cuidados essenciais.