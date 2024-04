Jade Picon comemora os 28 anos do irmão com homenagem no Instagram

Na última segunda-feira, Leo Picon completou 28 anos e recebeu uma emocionante homenagem de sua irmã, Jade Picon, através de uma publicação no Instagram. A influenciadora digital e atriz não poupou palavras para expressar seu amor e admiração pelo irmão, marcando o dia com uma celebração de afeto e memórias compartilhadas.

Vínculo fraterno cheio de amor e apoio

No post, Jade destacou a importância de Leo em sua vida, o descrevendo como “a pessoa que eu mais amo nesse mundo inteiro”.

Ela celebrou o relacionamento deles, repleto de amor, apoio mútuo, e até mesmo as pequenas brigas que apenas irmãos podem entender. A postagem foi acompanhada de várias fotos, incluindo lembranças de infância, mostrando a forte ligação entre os dois desde muito jovens.

Recomendados

Seus seguidores rapidamente reagiram à homenagem com muitos elogios e felicitações, refletindo o carinho que os seguidores também têm pelo influenciador. Comentários como “Coisa mais linda” e “É lindo ver o amor deles de irmãos” inundaram a publicação, evidenciando o quanto a relação deles é admirada e vista como um exemplo de conexão fraterna verdadeira.

Jade Picon falou sobre casos de assédio desde a infância: “Tive medo”

Vale lembrar que, Jade Picon, aos 22 anos, já enfrentou inúmeros casos de assédio desde sua infância, começando aos sete anos. Ela compartilhou recentemente experiências dolorosas que moldaram sua maneira de lidar com o mundo e a influenciaram a se posicionar firmemente contra o machismo e a injustiça.

Desde cedo, a famosa se viu em situações de vulnerabilidade, mas com o tempo, aprendeu a converter sua vergonha e medo em uma força motriz para sua autodefesa e autoafirmação. A influencer relembrou um incidente específico aos 15 anos, em Londres, que evidenciou a gravidade do assédio que as mulheres podem sofrer.

Fonte: GQ - Globo