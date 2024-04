Fim dos boatos: Documentário de Davi, do BBB, já tem até data de estreia na Globoplay

As últimas confusões envolvendo o relacionamento do campeão do BBB, Davi Brito, geraram uma onda de especulação nas redes sociais de que a Globoplay, preocupada com a imagem do canal, poderia cancelar o documentário.

Mas, ao que tudo indica, a Rede Globo está muito pouco preocupada com a vida privada do vencedor do BBB 24 e o documentário já tem até data de estreia, embora não tenha sido divulgada oficialmente. De acordo com a revista ‘Caras’, o documentário sobre a vida de Davi será lançado no dia 8 de maio e todas as gravações foram concluídas em Salvador, onde Davi mora. Ele agora viajou para São Paulo para cumprir sua agenda como es-BBB.

Esses boatos surgiram com a notícia de que o baiano teria dado um fim a seu relacionamento com sua esposa, Mani Reggo, após conquistar o tão sonhado prêmio do reality show. As redes sociais viram isso como um tipo de traição de Davi, que vem perdendo milhares de seguidores que esperavam vê-lo desfrutar os milhões que faturou junto com sua mulher.

Recomendados

Mani divulgou uma mensagem no último final de semana confirmando o fim do relacionamento e dizendo que ficou chateada com a forma que foi tratado pelo então marido após ele sair do programa.

“O sentimento é que em pleno século 21, depois de ser mãe aos 16 anos do meu único filho, de ter passado e ainda passar (como todos) muitas dificuldades, ter que saber da mudança do status do meu relacionamento por entrevistas, e outra que ainda estamos nos conhecendo, ouvindo, não pelos os comentários de internet, mas as palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já a tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade. E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar”, disse Mani na postagem.

NA MANSÃO

Desde que voltou para Salvador, Davi não vive mais na antiga casa e agora mora em uma espaçosa mansão com direito a piscina e área gourmet com churrasqueira em um endereço nobre da Capital baiana.